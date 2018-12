Dubaï ouvre une gigantesque bibliothèque audio arabe

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

#Dubai Audio Library … The largest Arabic audio library in the world targeting 7 million visually impaired people in the Arab world. The library is set to provide 300,000 books in Arabic. pic.twitter.com/4v9Bqe6Gei — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 6 décembre 2018



Le projet, dont la première version a été inaugurée par le prince héritier lui-même le 6 décembre dernier, a été financé par la Roads and Transport Authority (RTA), l'autorité gouvernementale en charge des routes à Dubaï, et le site Bookshare.org, qui met à disposition des livres numériques ou audio pour les personnes empêchées de lire dans d'autres formats, notamment imprimé.La plateforme d'origine, Bookshare.org, ne propose que 300 ouvrages en langue arabe, rapporte l'émirat de Dubaï. La RTA souhaite contribuer à la numérisation et à la conversion de 1000 fois plus d'ouvrages, pour parvenir à 300.000 titres, dans un premier temps. Ensuite, ce sont près d'un million de livres qui sont visés, dans l'idéal.Pour parvenir à rassembler autant de ressources, la RTA et Bookshare lancent un appel au volontariat, pour réunir 10.000 bonnes âmes susceptibles de contribuer à la conversion des ouvrages. Cet « Arab Reading Challenge » a pour objectif de participer à la hausse du taux d'alphabétisation dans l'ensemble du monde arabe.Deux possibilités sont offertes pour les contributeurs : scanner des pages de livres ou participer à la reconnaissance des caractères et à la retranscription dans des formats lisibles. Le site Bookshare, géré par Benetech, une association à but non lucratif, propose déjà ce type de volontariat.La bibliothèque est accessible à cette adresse via The New Publishing Standard