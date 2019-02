C'est un partenariat aux enjeux élevés qu'a annoncé le studio de développement Funcom, créé en 1993 et notamment à l'origine des jeux Age of Conan et Conan Exiles. Legendary Studios, détenteur des droits d'adaptation au cinéma des romans de la saga Dune de Frank Herbert, leur a en effet confié la lourde tâche d'en tirer au moins 3 jeux vidéo, sur une période de 6 ans.Les jeux seront prévus pour consoles et PC, et l'un d'entre eux sera un jeu de rôle massivement multijoueurs en ligne, lequel entrera en préproduction cette année, justement. Après avoir pris en main l'univers créé par l'auteur américain Robert E. Howard, celui de Conan le Barbare, c'est donc une licence historique et culte de la science-fiction qui tombe entre les mains du studio.Évidemment, les détails n'ont pas été révélés quant aux différents jeux et à leurs dates de sortie. « Funcom entretient une longue histoire avec des propriétés intellectuelles tirées d'univers de science-fiction et de fantasy, notamment avec les favoris Age of Conan et Conan Exiles. Nombreux sont les fans de Frank Herbert chez Funcom, y compris moi-même, et nous sommes ravis d’avoir la possibilité de collaborer autour de cet univers », a souligné Rui Casais, PDG de Funcom.Au début des années 1990, l'adaptation de Dune par le studio français Cryo Interactive fut considérée comme l'une des plus fidèles et réussies de l'œuvre de Frank Herbert. Elle fut suivie par plusieurs autres volets.Bien sûr, ce partenariat sur 6 ans confirme un peu plus la possibilité d'une franchise Dune au cinéma, avec plusieurs films qui devraient sans doute suivre la saga de Frank Herbert, qui comprend pas moins de 7 romans signés par l'auteur et une quinzaine de livres publiés après sa mort, en 1986.Le film de Denis Villeneuve, attendu pour le 18 novembre 2020, fait état d'un casting d’exception , avec Rebecca Ferguson (Mission Impossible), Javier Bardem (No Country For Old Men), Josh Brolin (No Country for Old Men) ou encore Timothée Chalamet (Call Me by Your Name).