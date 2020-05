Dune : un Mook français hors normes pour une oeuvre éternelle

Illustration de Fred Vignaux. L'artiste réalisera 5 doubles pages reprenant les grands moments du livre.

Aux côtés des éditeurs, le journaliste Lloyd Chéry, qui officie au Point Pop, ainsi que le podcast C’est plus que de la SF. Au coeur de toutes les convoitises, l’épice gériatrique… ah non, un Mook dédié à l’univers de Franck Herbert. Petite présentation vidéo, déjà très alléchante.Au menu, 192 pages autour de ce qui est certainement la plus extraordinaire saga de science-fiction contemporaine. Une oeuvre qui dépasse d’ailleurs les stricts cadres de la SF pour s’inscrire dans une perspective historique, culturelle, écologique, féministe, et bien d’autres. Le cycle du ver qu’a imaginé Frank Patrick Herbert a marqué l’esprit de générations de lecteurs.Une approche thématique qui réunit des éditeurs, qui se sont faits auteurs, des universitaires, mais également journalistes, essayistes et vidéastes autour de cette fresque hors normes.D’ailleurs, preuve de l’engouement, le temps que nous rédigions l’article, 8 nouveaux souscripteurs se sont ajoutés.Ne manquez pas le coche, l’objet est fantastique et surtout prometteur. Plus d’informations à cette adresse