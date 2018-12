Échapper au mariage, cette traversée qui tue la passion chez une femme

AUDIOLIVRE – C’est entre 1896 et 1898, alors qu’elle vivait avec Rainer Maria Rilke, cette relation passionnée, que Lou Andreas-Salomé écrivit deux nouvelles, au thème commun. Comment, pour une femme, s’engager vers la liberté ? Mais plus encore, de s’investir dans cette quête, sans réserve aucune ni tenir compte du danger ?







Max Werner s’assit au hasard à côté d’une jeune Russe qu’il voyait pour la première fois, – il ne comprit pas son nom compliqué lors de la présentation, mais on l’appelait tout simplement, quand on lui parlait, « Fénia » ou « Fénitchka ». Dans sa petite robe noire de nonne, [...] elle ne lui fit tout d’abord aucune impression particulière. [...] Seuls lui plurent, en Fénia, les intelligents yeux bruns qui jetaient sur toute chose un regard ouvert et clair. L. A.-S.





Chez Lou Andreas-Salomé, la liberté se décline de multiples façons : aimer ou ne pas aimer, hors conventions, créer, etc. Et compte alors plus encore que la destination, cette traversée des chemins qui y mènent. Ce parcours qui peut alors tuer la passion et représenterait une tentation masochiste pour les femmes : le mariage.Antérieures à ses textes psychanalytiques maintenant bien connus, ces deux nouvelles sont les premiers textes romanesques de Lou Andreas-Salomé publiés en France en 1985 par les éditions des femmes — Antoinette Fouque, dans une belle traduction de Nicole Casanova, spécialiste de l’auteure.Lou Andreas-Salomé (Saint-Pétersbourg, 1861 – Göttingen, 1937) fut, par sa grande intelligence et son amour de la liberté, une figure capitale de la pensée de son temps. Elle a publié son premier livre à vingt-trois ans. Elle est surtout connue en France pour sa participation au mouvement psychanalytique en ses débuts et pour les textes qui suivirent sa rencontre avec Freud, en 1911. Disciple de celui-ci, elle n’en défendit pas moins des positions théoriques dues à ses propres travaux antérieurs sur la théologie, la littérature, les questions du narcissisme et de la féminité.Anna Mouglalis a été formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris sous la direction de Daniel Mesguich. Elle mène une carrière de comédienne depuis 1997. Le grand public la découvre au cinéma en 2000 dans Merci pour le chocolat de Claude Chabrol. Elle apparaît, plus récemment, dans Gainsbourg, vie héroïque de Joann Sfar. Depuis 2016, elle tient l’un des rôles principaux dans la série Baron noir.L'extrait, inédit, du livre est proposé par les Editions Des femmes - Antoinette FouqueLou Andreas-Salomé lu par Anna Mouglalis – Fénitchka suivi de Une longue dissipation – Editions Des Femmes — Antoinette Fouque – 3328140023503 – 22 €