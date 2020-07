Écologie et anticipation : Philippe Djian se projette en 2030

Un matin, Greg tombe sur un reportage vieux de dix ans sur le combat, en 2019, de « la jeune femme aux nattes ». Lui se sent pris en étau entre Anton son beau-frère, pour qui il vient de falsifier les résultats d’une étude sur un pesticide, et sa nièce Lucie, engagée dans une lutte écologique.Quand elle lui présente Véra, sa vision monde s’en trouve ébranlée.Six personnages se croisent dans ce roman de légère anticipation. Que s’est-il passé pour qu’en dix ans le monde poursuive son travail de dégradation ? Est-ce par paresse, impuissance ou égoïsme que les membres de cette famille ont laissé s’abîmer leurs vies et le monde qu’ils habitent ?[à paraître] Philippe Djian – 2030 – Flammarion – 9782081473317 – 20 €