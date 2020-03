Ecommerce : aubaine et répercussion économiques du coronavirus

photo d'illustration - pixabay license

L'ebook sans peine

En

les données communiquées par Primento, distributeur et diffuseur indépendant d'ebooks basé à Paris. Ce dernier s’est dernièrement intéressé à l’impact sur les ventes de livres depuis la propagation du

coronavirus

.

Amazon tousse

Depuis l’annonce de la propagation du virus par delà les frontières de la Chine, la psychose est de mise chez une grande partie de la population. À quoi s'ajoutent des mesures de préventions de la part des gouvernements qui incitent tout un chacun à sortir de moins en moins.Comme l'indique un article de RFI ce 4 mars, ce repli généralisé semble bénéficier aux différents acteurs du numérique. Parmi lesquels les plateformes de vidéo en ligne, tels Netfflix, ou encore les opérateurs de télémédecine proposant des consultations par écrans interposés.Pour ce qui est du secteur du livre, les entreprises spécialisées dans la vente de livres en ligne semblent tout autant bénéficiaires.témoignentEt bien le constat est sans équivoque et peu surprenant : « Le coronavirus dope les ventes de livres », numériques, évidemment. « Chez Primento, alors que février est habituellement moins bon que janvier (- 3 à - 4 % tant en volume qu’en chiffre d’affaires réalisé), les tendances constatées sur les deux premiers mois de cette année sont très différentes, avec une augmentation des ventes d’ebooks de 14,3 % entre la 2e quinzaine de janvier et la 2e quinzaine de février 2020. »Enfin, parmi les acteurs du numérique liés à l'industrie du livre, nous ne saurions oublier Amazon, à qui l’augmentation de la vente d'ouvrages en ligne induite par la propagation du coronavirus, a toute les chances de profiter largement.Les achats à distance sont privilégiés, avec quelques nuances : « Ce changement de comportement dope bien évidemment les achats en ligne et de type « Drive » ou « click & collect » en grande surface, mais aussi les passages en librairies. »Mais l'expansion du covid-19 s'est aussi révélée avoir un impact moins reluisant pour le géant du e-commerce.Comme le rapportait le 27 février l'agence Reuters, depuis la propagation du virus sur le continent européen, on assiste sur la marketplace d'Amazon à une montée de prix significative. Les gels désinfectants et masques d'hygiène sont les premiers concernés.Au point que l’Italie avait lancé une enquête pour lutter contre cette hausse, alors que le pays faisait face à l'arrivée du virus sur son territoire.La situation a conduit la plateforme de ecommerce à prendre des mesures pour le moins restrictives : interdire tout bonnement la vente de certains produits. Au cours de ces dernières semaines, plus d’un million a été retiré du site, indique Reuters.« Il n’y a pas de place pour des hausses de prix sur Amazon », déclarait une porte-parole d'Amazon dans un communiqué. Et de se référer à la politique de l’entreprise, selon laquelle les informations sur les produits doivent être exactes. Sans quoi, Amazon s'octroie le droit de retirer les offres qui nuisent à la confiance de ses clients. Et ce, y compris lorsque le prix « est beaucoup plus élevé que les prix récents offerts sur ou hors Amazon. »Omettant de préciser toutefois le seuil exact auquel un article pouvait être considéré comme étant surévalué, signale Reuters.