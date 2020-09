Économie collaborative : le partage, la ressource de demain

Répondre aux problématiques d’aujourd’hui et de demain





Il livre ici sa vision d’une croissance plus responsable où la propriété laisse place à l’usage : l’économie collaborative, un modèle économique durable et raisonnable...Le futur de l’économie collaborative prend le contrepied de notre système économique actuel, fondé sur la consommation de masse. Facile d’accès, cet ouvrage retrace la genèse de l’économie collaborative et offre un point de vue perçant sur les limites de notre mode de consommation actuel, à bout de souffle.Pensé à la manière d’un guide pratique et ludique, cet ouvrage, publié aux éditions Hermann le 23 septembre, donne des clés de lecture et des anecdotes lumineuses sur la transition nécessaire vers une consommation plus durable et responsable. Le fondateur de la start-up nantaise AlloVoisins rappelle à ce titre que le modèle marchand que représente l’économie collaborative change non pas ce que nous consommons, mais la façon dont nous consommons.Selon lui, le contexte sanitaire et économique actuel n’a fait que confirmer ce qu’il avait pressenti en créant sa start-up : le modèle économique que représente l’économie collaborative est une réponse aux nouvelles exigences des consommateurs, en quête de pouvoir d’achat, de lien social et de responsabilité écologique.L’économie collaborative, qui a pour objectif premier de rebâtir une croissance économique plus juste, mise sur des échanges marchands où chacun en ressort gagnant financièrement et humainement. Et si l’économie du futur était collaborative ?Édouard Dumortier, né en 1977, est diplômé de l’ESSCA. Après un parcours professionnel au sein de grands groupes où il a occupé des fonctions opérationnelles diverses, il s’est lancé en 2012 dans l’aventure entrepreneuriale. Il fonde avec deux associés la plateforme AlloVoisins, dont il assure aujourd’hui la direction générale.Édouard Dumortier – Le futur de l'économie collaborative – Herrman – 9791037003201 – 16 €