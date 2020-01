Écosse : la ville de St Andrew s'apprête à accueillir la plus grande bibliothèque de golf

La bibliothèque prendra le nom de son généreux donateur, Alstair J. Johnston. Ce dernier se dit ravi de voir sa bibliothèque localisée à Saint Andrew, « épicentre des racines historiques du jeu de golf. Je suis honoré que le R&A ait accepté si gracieusement le don de ma bibliothèque de golf ».Originaire lui aussi d'Écosse, Johnston avait commencé sa collection il y a 50 ans, lorsqu’il effectuait un stage chez IMG en 1969. Elle rassemble de nombreux noms d’historiens, d’écrivains de joueurs ou encore de biographiques ayant marqué l’histoire du golf.Le plus ancien d’entre eux date de 1566. Y figure également le premier livre entièrement consacré au golf, The Goff, An Heroi-Comical Poem in Three Cantos, publié en 1743 écrit par Thomas Mathison.Alstair Johnston agrandit chaque année sa collection jusqu'à près de 800 références. Le R&A s’engage à prendre le relais, afin de poursuivre cet enrichissement et maintenir son statut de meilleure au monde.À ce jour, la bibliothèque se trouve dans la maison américaine de Johnston, à Cleveland en Ohio. Elle devrait être relocalisée à St Andrew en 2021, avant la 150e édition de l’Open Championship, organisée chaque année par la R&A et qui est le plus ancien tournoi de golf au monde.« Nous sommes très reconnaissants à Alastair pour ce généreux cadeau. Nous sommes ravis de poursuivre sa vision et de soutenir son désir d’exposer cette collection dans son intégralité en Écosse. Je ne peux penser à aucun endroit plus approprié que St Andrews pour créer la bibliothèque de livres de golf la plus complète au monde » a déclaré Martin Slumbers, directeur général de The R&A dans le communiqué.« En tant qu’Écossais natif, je suis ravi que de nombreuses publications uniques reviennent à leur emplacement légitime, dans ma patrie. Cela répond à mon aspiration : constituer une collection aussi complète que possible avec la contribution d’amis et de généreux étrangers », a ajouté Alstair Johnston.