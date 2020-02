Écrire, publier : les réseaux sociaux, au secours des auteurs

Le succès des financements participatifs

Une stratégie des maisons d’édition

La prise de risque moindre, succès rapide

par Estelle Eid





Article réalisé et publié dans le cadre des travaux menés avec les élèves du Master 1 Apprentissage de l’université de Villetaneuse — Paris 13, spécialité Commercialisation du livre. Les étudiants sont invités à écrire sur un sujet lié au monde de l'édition, suivant des consignes de rédaction journalistique.

Est-ce que ce sont les lecteurs qui ont besoin d’auteurs ou les auteurs qui ont besoin de lecteurs ? Aujourd’hui, des projets d’écrivains qui possèdent déjà une communauté importante sur leurs réseaux sociaux peuvent voir le jour.Vincent Lahouze, qui s’est fait connaître pour ses engagements politiques et féministes depuis un post dénonçant le harcèlement de rue qui avait généré des milliers de partages sur Facebook , a depuis 2015 une communauté sans cesse grandissante avec qui il partage ses textes, en plus de ses prises de position sur l’actualité. Une situation idéale pour obtenir la confiance d’une maison d’édition et faciliter la publication de son premier roman, à une époque où les éditeurs croulent sous les manuscrits. Rubiel e(s)t moi parait donc trois ans plus tard chez Michel Lafon.Les 60.000 personnes qui le suivent sur son profil Facebook avaient ainsi pu apprendre, en 2017, la sortie prochaine de son livre, puis les dates de séances de dédicaces auxquelles il se rendrait, ce qui garantissait ainsi un nombre important de ventes pour un premier roman. En effet, l’utilisation des réseaux sociaux par les écrivains joue un rôle primordial dans la promotion de leur livre, et Vincent Lahouze a profité de ses comptes pour partager sa joie d’être publié, ses projets de rencontres et répondre aux commentaires de ses lecteurs.Plus important encore, c’est parfois la communauté d’un écrivain qui va déterminer si celui-ci peut mener à bien son projet, comme Fanny Vella en a fait l’expérience. Illustratrice de BD, elle partage ses dessins depuis 2013 sur son compte Instagram @fannyvella, qui est suivi par plus de 70.000 abonnés, ainsi que sur sa page Facebook Fanny Vella Illustratrice.Ayant eu récemment l’ambition d’écrire et d’illustrer sa propre bande dessinée, les réseaux sociaux ont eu un rôle déterminant pour elle, car c’est là qu’elle a pu partager avec sa communauté sa campagne de prévente pour son livre Le Seuil, édité par Big Pepper. L’objectif était d’atteindre au minimum 200 commandes afin qu’il puisse voir le jour. Pour ce faire, elle a donc fait appel à ses abonnés en les dirigeant sur la plateforme de financement participatif Ulule.Le succès a été immédiat : en seulement 3 heures, l’objectif de vente a été atteint et est désormais nettement dépassé, assurant ainsi la sortie de son livre en janvier 2020.Pour les éditeurs, publier un roman d’une personne ayant déjà une certaine renommée sur les réseaux sociaux est toujours intéressant puisque cela leur permet d’en bénéficier eux-mêmes lors de la vente. Comme en avait témoigné auprès de l'AFP. Olivier Moreira, l’éditeur de Nine Gorman.La youtubeuse et blogueuse qui avait commencé par publier son premier livre Le Pacte d’Emma sur Wattpad avant de signer un contrat avec Albin Michel : « Au cours des deux années d’écriture de son roman sur Wattpad, elle a rassemblé une communauté ultra mobilisée qui se déplace tout de suite en librairie pour acheter le livre. »On observe donc que, si les réseaux sociaux sont un moyen qui s’avère efficace pour parvenir à rassembler une communauté autour d’un intérêt commun, ici le partage de textes, lorsque l’auteur réussit à mobiliser un certain nombre de lecteurs attentifs, le Graal reste pour eux d’être officiellement publié.Si les réseaux sociaux peuvent être un excellent tremplin pour arriver à cela, ils ne suffisent pas à « légitimer » le succès recherché par les auteurs. Une fois les abonnés captés, il faut encore attirer l’attention des éditeurs.