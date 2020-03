Écrire un roman ados pendant le confinement : le pari de Vincent Villeminot (U4)

Vincent Villeminot, aux côtés de Carole Trébor (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Je me demandais comment je pouvais être utile », explique Vincent Villeminot, « et je me suis dit qu'on pouvait continuer de raconter des histoires ». Une réflexion évidente, alors que l'écriture s'impose comme l'un des actes créatifs parmi les moins coûteux, les moins gourmands matériellement pendant la période confinée qu'impose la pandémie de coronavirus.Habitué des expérimentations — on se souvient d'U4, une saga écrite avec Yves Grevet, Carole Trébor et Florence Hinckel pour exprimer les points de vue de différents personnages — Vincent Villeminot a annoncé l'écriture et la publication quotidienne d'une histoire, sous la forme d'un feuilleton.« Ça s'appelle *L'Île* (ou *L'Île d'A*, on est en train de trancher) », indique l'auteur sur sa page Facebook, précisant être en contact avec les équipes de Pocket Jeunesse, maison qui a publié son dernier livre, Nous sommes l'étincelle, en 2019. « [C]omme ils sont toujours partants pour une histoire de guedins, on vous offrira, à partir de demain, un chapitre quotidien. Histoire de vivre et de s'évader ensemble, un quart d'heure par jour, au rythme du confinement de Jo, Louna, Simon, Blanche et les autres, sur leur île [...]. »L'auteur explique avoir deux semaines d'avance sur les lecteurs, puisqu'il reprend le premier jet d'une histoire écrite il y a quelque temps. Mais, à mesure que les jours vont passer, « les deadlines vont se raccourcir »... De quoi faire monter la tension de l'écriture et, pourquoi pas, de l'action et du texte.L'histoire sera libre d'exploitation pendant la période du confinement, et donc d'adaptation, souligne Vincent Villeminot – autrement dit, une porte ouverte à la création de fan-fictions. Ensuite, à mesure que rouvriront les librairies et les bibliothèques, il faudra s'attendre à la parution de ce récit écrit dans des conditions bien particulières...