Écrivez une lettre à votre libraire pour dire tout l'amour que vous lui portez

Le projet de lettres aux libraires lancé en 2018 est renouvelé pour l’année 2019 : plus que jamais, il semble important de montrer que les commerces de proximité, plus que les géants du web, peuvent apporter le meilleur aux lecteurs.Pendant un mois, les clients sont invités à écrire une lettre à leur libraire indépendant favori pour lui dire pourquoi sa librairie est si importante pour eux.Déclaration d’amour, promesses enflammées, ou simplement remerciements pour un accueil et des conseils qu’on ne trouve nulle part ailleurs...C’est le moment de tout se dire et d’avouer son attachement à sa librairie de quartier. C’est surtout le moment de dire haut et fort tout le bien que l’on pense de la librairie indépendante sans en avoir toujours l’occasion.Les lettres doivent être rédigées sur format A4, sans contraintes de style, et adressées directement à la librairie de son choix parmi les 105 librairies membres du réseau (liste accessible sur leur site ) avant le 15 février en mentionnant les coordonnées de l’expéditeur.Les lettres les plus touchantes, drôles ou surprenantes, seront récompensées et partagées dans le réseau et sur les réseaux sociaux.