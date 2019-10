Edinovo et l’INFL réunis pour “une offre de formation partagée et mutualisée”

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans un communiqué, les deux organismes de formation annoncent la signature d'une « convention de partenariat » en vue du lancement « d’une offre de formation partagée et mutualisée, au niveau national ». « L’objectif commun des deux organismes est de proposer aux libraires et aux éditeurs des formations de qualité à forte valeur ajoutée, tout en proposant dans nos catalogues respectifs, une offre de formation commune et transverse aux deux métiers », indiquent l'INFL et Edinovo.Une sélection de formations propres aux deux organismes et transverses aux deux filières sera mise en avant afin de créer des passerelles entre les secteurs de l’édition et de la librairie, leurs écosystèmes communs et l’univers du livre.On retrouvera ainsi, parmi les formations proposées, « Maîtriser l’art du pitch », « Le cycle “Découvrir le métier d’éditeur” », du côté de l'édition, et « Librairie : les bases d’un métier » ou encore « Créer ou reprendre une librairie », du côté de la librairie, évidemment.Il n'a pas été possible de joindre l'INFL ou Edinovo pour en savoir plus sur ces offres de formation.