Éditeur de “livres pédophiles” : Christine Angot condamnée pour diffamation

uzaigaijin, CC BY SA NC 2.0

Violente sortie de piste









Au début de cette histoire, on retrouve Édouard Louis, romancier victime d’une agression sexuelle : Angot prêtait alors à l’éditeur un coup de cœur, et aurait partagé sur Facebook une déclaration d’amour. Or, soulignait-elle, la maison Christophe Lucquin publierait « des textes à caractère essentiellement pédophile ».Le droit de réponse concédé par Libération n’avait pas suffi à l’éditeur, qui décidait de porter plainte. Le récit édifiant de cette histoire est conté ici par le menu Christine Angot, rajoutant sa petite note épicée dans cette histoire, raillait d’ailleurs le comportement de l’éditeur : « Christophe est amoureux d’Édouard Louis. Il met sur Facebook la lettre d’amour qu’il lui a envoyée. Mais celui-ci ne lui répond pas. Christophe met alors un tout autre type de messages sur Facebook, moqueries, jalousie littéraire, dénigrement. Il en poste un par semaine. »On se serait passé de cette prose, mais c’est bien elle qui va faire dégénérer l’affaire, dénigrant au passage les textes publiés, avant de verser dans la diffamation. Dans tous les cas, l'intéressé nie en bloc, s'agace de ce qui ressemblerait fort à de la calomnie, et se défend : « Mon travail d’éditeur est de faire connaître des voix nouvelles et n’a pour moteur que la passion et la sincérité. Ma maison d’édition a déjà publié 48 livres dont aucun n’a subi de censure ou de poursuite judiciaire. »Avant que de renvoyer son accusatrice à ses études, et plus largement, à ses lectures : « J’invite Madame Angot à découvrir le catalogue de la maison, à lire ce qu’il s’en dit. Ce serait une preuve de respect pour la vérité, ainsi que pour la littérature », rétorquait Christophe Lucquin… à qui la justice vient de donner raison.Suite au jugement de première instance, qui relaxait Christine Angot, indique-t-il, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision et considéré qu’il y avait bien « diffamation publique ». De la sorte, la romancière « est donc condamnée, civilement et solidairement avec Laurent Joffrin, directeur de la rédaction et de la publication du quotidien Libération, à leur verser la somme de 8500 euros ».Il devient étonnant dans cette affaire de voir intervenir le pitoyable débat — pugilat ? – qui avait eu lieu entre l’autrice et François Fillon, sur le plateau de France 2. Le politicien, alors en campagne pour la présidentielle, avait asséné — à une Angot remontée — qu’elle était elle-même mise en examen. Un fait que reprochait Angot à Fillon. Or, contrairement au candidat, sa situation judiciaire découlerait de ce qu’elle « [a] dit la vérité ».Mais devant le juge, la bataille fut plutôt… syntaxique : la place de l’adverbe essentiellement aurait été mal perçue. L’écrivaine ne qualifiait par la totalité du catalogue de pédophile, mais uniquement certains textes.Selon l’avocate de l’éditeur, « affirmer que le fonds de commerce d’une maison d’édition est constitué principalement d’ouvrages à caractère pédophile laisse entendre que celle-ci promeut la pédophilie, alors que cette pratique est pénalement répréhensible et fortement réprouvée par la morale commune actuelle ».La diffamation est actée, ne disposant pas de suffisamment d’éléments factuels pour étayer le propos — la bonne foi est donc retournée se coucher. Trois années de procédure pour une sortie de route angotesque, donc, avec les conséquences que l’on imagine aisément…« [E]ntre-temps, [l]a maison d’édition aura très lourdement pâti de cette réputation indue, colportée par une auteure médiatique à l’attention de millions de lecteurs », indique-t-il dans un communiqué. L'autrice n'était pas disponible pour apporter de commentaire au moment de la publication.