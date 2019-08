Éditeur suisse, Helvetiq confie sa distribution de jeux à Asmodée aux USA

Quand on a passé de belles années de collaboration, mais que les chemins divergent, le mieux est de se quitter bons amis. Et les voies d’Helvetiq et Toysmith ont dernièrement évolué en prenant des directions différentes, nous explique Hado Barkat, CEO de la société lausannoise.« La possibilité de travailler avec Asmodée USA s’est présentée et elle nous a semblé plus appropriée, car d’une part ils partagent notre passion et notre ambition pour les jeux et d’autre part notre marque apporte chez eux quelque chose de différent et d’attrayant pour le marché américain », nous précise-t-il.Parmi les jeux de Helvetiq, nous avions dernièrement parlé de Dans le mille !!! , diffusé en France par les éditions Solar. Un jeu d’apéritif idéal pour s’occuper l’esprit avec des statistiques qui ne prennent pas plus de sens, mais ont désormais le mérite de faire rire.Prochainement, ce sera le jeu Staka qui sera testé dans nos colonnes.Pour ce qui est de la distribution américaine, Asmodée proposera 15 références de la gamme, à compter du mois de septembre, et cinq autres intégreront le catalogue par la suite. Parmi les succès aux États-Unis jusqu’à présent, on trouve Bandido, ColorFox, WineIQ, BeerIQ, Grand Tour USA. Dans les prochains jeux, on trouvera Omerta, Misty et Kawaii – ces deux derniers figurant dans la gamme pocket.Présent sur plusieurs territoires européens, l’éditeur voit d’ailleurs une certaine globalisation se mettre en place : « Il fut un temps où il y avait une claire distinction entre des jeux “ameritrash” où le thème dominait et les jeux “euro” où la mécanique du jeu dominait. » Désormais, les inspirations se croisent et les offres auraient plutôt tendance à s’améliorer un peu partout.« Notre expérience aux États-Unis montre qu’il y a une grande demande pour des jeux faciles d’accès et bien soignés graphiquement pour plaire au-delà du cercle des passionnés », poursuit Hadi Barkat.Et de conclure : « De tels jeux arrivent également à intéresser plusieurs canaux de distribution, le marché étant divisé en trois parts plus ou moins égales : les magasins d’experts “hobby”, les magasins de jeux et jouets “specialty” et le mass-market allant de Barnes & Noble à Target et Walmart. »