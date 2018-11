Editeurs jeunesse et BD partent en tournée road book trip

Ciclic, l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique et Normandie Livre & Lecture, l’agence régionale de coopération des métiers du livre s’associent aujourd’hui pour organiser une tournée de surdiffusion des éditeurs jeunesse et BD de leurs régions respectives.









Les deux agences ont pour mission d’accompagner, promouvoir et valoriser les acteurs de l’économie du livre de leurs territoires, en favorisant l’interprofession : cette expérimentation s’inscrit dans cette dynamique.



Qu’est-ce qu’une tournée de surdiffusion ?



Les maisons d’édition, et notamment les petites et moyennes structures indépendantes, rencontrent régulièrement des difficultés pour accéder à un système de promotion ou de diffusion déléguée. La surdiffusion est une action de promotion et d’information organisée par l’éditeur, en complément du travail réalisé par son diffuseur (lorsqu’il en a un), à destination du réseau des points de vente.



Pour cette première édition, six maisons d’édition jeunesse et BD vont sillonner durant trois jours les routes des deux territoires à la rencontre des libraires, bibliothécaires, auteurs, journalistes, médiateurs du livre... Une belle occasion de découvrir leurs catalogues et de renforcer le dialogue interprofessionnel.

Les éditeurs participants pour la Région Normandie :

• Dodo vole

• La Marmite à Mots

• Petit à Petit



Et pour la Région Centre-Val de Loire :

• La Boîte à bulles

• L’Élan vert

• HongFei Cultures

La tournée aura lieu les 5, 6 et 7 novembre 2018 et passera par Évreux, Vernon, Chartres et Tours.



Organiser une action commune aux deux régions permet aux éditeurs de rencontrer des libraires d’un autre territoire et à ces derniers de découvrir des éditeurs jusqu’alors peut-être inconnus. Ce travail conjoint des deux agences est également l’occasion de poursuivre le dialogue, les échanges de pratiques et la mutualisation d’outils développés au sein de la Fill (Fédération interrégionale pour le livre et la lecture).



Fortes de cette expérience, Ciclic et Normandie Livre & Lecture envisagent une nouvelle tournée de surdiffusion l’année prochaine, avec d’autres thématiques, d’autres territoires.

Contacts

Normandie Livre & Lecture

Sophie Fauché

02 32 10 46 37 sophie.fauche@normandielivre.fr Valérie Schmitt

02 31 15 36 42 valerie.schmitt@normandielivre.fr

Ciclic

Sandrine Bigot-Leclerc

02 47 56 08 08 sandrine.bigotleclerc@ciclic.fr



Une présentation des éditeurs est proposée ci-dessous :