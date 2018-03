Face aux fusions-acquisitions et aux immenses groupes éditoriaux, l'isolement des petites maisons d'édition indépendantes est un risque. Pour l'éviter et préserver la bibliodiversité, 3 cofondateurs et cofondatrices proposent ÉDITindé, une coopérative pour l'édition indépendante. Cette coopérative se donne pour mission d'accompagner le développement de maisons d’édition indépendantes dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million €.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Constatant la multiplication des fusions-acquisitions et le poids phénoménal des grands groupes d'édition dans le chiffre d'affaires global du secteur, les 4 cofondateurs et cofondatrices d'ÉDITindé ont voulu proposer « un modèle économique social et solidaire pour valoriser et soutenir les maisons d’édition indépendantes ». Ainsi est né le projet d'une coopérative.

Cette dernière « permet, à travers son multisociétariat, d’associer salarié.e.s, usager.e.s, collectivités territoriales, partenaires financiers et tout autre partenaire. Ces parties prenantes peuvent agir ensemble au sein d’un projet alliant efficacité économique, développement local et utilité sociale », indique un communiqué de presse.

Ainsi, la coopérative pourra accueillir des maisons d’édition, associations et syndicats d’édition, des partenaires de la chaîne du livre, des auteurs et autrices, des libraires, en passant par bibliothécaires, correcteurs, traducteurs, chercheurs ou encore lecteurs et lectrices, mais aussi des partenaires publics et privés et des salarié.e.s de la coopérative.

En devenant sociétaire, chacun et chacune obtiendra une voix, peu importe la participation et le nombre de parts sociales, afin de s'assurer que tout le monde puisse participer.

ÉDITindé se fixe comme objectif le soutien de l'édition indépendante, sous plusieurs formes : organisation d'événements et publication de la revue Prière d'insérer, accès à des formations qualifiantes et accompagnement des éditeurs et éditrices qui souhaitent lancer leurs projet, fédération et dialogue des acteurs de la chaîne du livre et, enfin, un plaidoyer assuré pour l'édition indépendante.

« L’édition indépendante est source d’innovations, de prise de risques, de différences. Elle est une composante essentielle de la diversité culturelle nécessaire à notre société. Permettre cette diversité, c’est favoriser la richesse du choix, c’est entendre différemment le discours ambiant, c’est explorer des pistes alternatives, de nouveaux territoires créatifs, de pensée et de recherche. Le défi de la pérennité et du développement de la petite édition indépendante est tout autant économique que démocratique. À travers lui, c’est notre possibilité de bien lire le monde pour mieux le réécrire qui est en jeu », explique Philippe Magnani, cofondateur et président d'ÉDITindé, formateur depuis plusieurs années à l’École des Métiers de l’Information dans la filière Édition.

Il est accompagné, au rang des cofondateurs et cofondatrices d'ÉDITindé, par Marie Marchal, coordinatrice éditoriale et secrétaire de rédaction indépendante, et Nicole Craon, chargée des relations libraires pour les éditions Loco et responsable commerciale pour les éditions Macula.