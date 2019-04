Édition jeunesse : malgré le Brexit, un dialogue franco-britannique

À la Foire du Livre de Londres 2019 (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après l'Espagne et l'Italie, c'est donc le Royaume-Uni qui est à l'honneur de ces rencontres interprofessionnelles organisées par le BIEF. Elles auront lieu les 25 et 26 juin 2019 à l'Institut français de Londres.Le programme est le suivant :10h - 10h30Accueil des participants, mots de bienvenue10h30 - 12h45Tables rondes13h - 14h30Déjeuner/Cocktail14h30 - 18hRendez-vous individuels entre éditeurs - Institut français de Londres9h -13hRendez-vous individuels entre éditeursDes visites de librairies britanniques seront également organisées par le BIEF. Plus d'informations à cette adresse.