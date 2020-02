Édition : pour l'avenir de la planète, une neutralité carbone en 2030

Thomas Rabe, PDG et Immanuel Hermreck, DRH Thomas Rabe, PDG et Immanuel Hermreck, DRH

Le projet est simple, indique Thomas Rabe, PDG de Bertelsmann : protection de l’environnement. Et pour ce faire, l’idée est d’atteindre une neutralité climatique d’ici 2030. L’entreprise compte parmi les 800 qui ont adhéré au Science Based Target Initiative — un projet d’amélioration des performances, avec une approche scientifique suivant des objectifs environnementaux stricts.Que cela touche à la mobilité des employés, la fabrication de produits ou d’autres, Bertelsmann a décidé de voir la vie en vert : avec un million de tonnes de CO2 dégagé en 2018, la marge de progression existe. La perspective de réduire ces émissions de 50 % dans les prochaines années sera l'objectif 2030.Concrètement, cela passera par des sources d’énergie électrique 100 % vertes, des systèmes de panneaux solaires plus efficaces et plusieurs investissements du même ordre. Est également prévu l’achat de crédits carbone, un système de compensation volontaire par l’achat d’actions — modèle parfois critiqué , mais simple et efficace pour une entreprise.Dans un souci de transparence, Berteslmann publie chaque année depuis 2009 son empreinte carbone, au niveau du groupe.« Dans notre planification, nous estimons que chaque division atteindra l’objectif de la neutralité climatique plus rapidement que les autres. Les premiers espaces, comme le siège social de Gütersloh, devraient y parvenir cette année, et les autres viendront avec les années », conclut le PDG.