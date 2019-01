Édition scientifique : des tarifs réduits contre des articles en open access

Auditorium de l'université de l'Iowa (photo d'illustration, Alan Nguyen, CC BY-NC-ND 2.0)

Le groupe d'édition allemand n'est pas peu fier de révéler la signature de cet accord par un communiqué, ce 2 janvier : effectif à partir de 2019 et pour 3 ans, le texte représente un pas de plus du groupe, assure De Gruyter, vers une politique d'accès ouvert aux articles scientifiques construite avec les chercheurs et universités. Ainsi, les chercheurs et auteurs affiliés à l'université de l'Iowa pourront publier leurs résultats dans des revues du groupe, en accès ouvert, dès leur publication.Dans un même mouvement, un certain nombre de revues du groupe De Gruyter seront accessibles aux personnes inscrites à l'université de l'Iowa, pour permettre à un maximum de chercheurs d'avoir accès à l'information scientifique. Ces revues seront celles auxquelles les membres de l'Association des Bibliothèques de recherche d'Amérique du Nord sont abonnées, précise De Gruyter.L'accord s'inscrit par ailleurs dans la politique tarifaire hybride mise en œuvre par l'éditeur : les auteurs qui publieront leurs résultats dans une revue en accès ouvert verront le prix de publication baisser, assure la maison.« Nous sommes très heureux de signer cet accord avec De Gruyter, dans la mesure où l'approche adoptée tout au long des négociations a été celle d'un partenariat et d'avantages mutuels. En tant que signataire de OA2020, la bibliothèque universitaire de l'université de l'Iowa soutient activement la publication en accès ouvert de nos auteurs. Grâce à cet accord, nous élargirons notre accès aux revues de De Gruyter et augmenterons le nombre de documents en accès ouvert pour nos chercheurs », se réjouit Curtis Brundy, bibliothécaire responsable des collections.L'initiative OA2020, qui réunit des organismes de recherche du monde entier autour d'un objectif d'amélioration du nombre d'articles et de revues scientifiques en accès ouvert, a été lancée en 2016. À l'instar d'autres mouvements de transition vers l'accès ouvert, comme celui impulsé par l'Union européenne , OA2020 recommande « une transition douce, souple et tournée vers la recherche ».