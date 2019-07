Édition scientifique : les chercheurs rejettent le système traditionnel

(photo d'illustration, SLUB Dresden, CC BY 2.0)

Coûts excessifs et piratage

Depuis plusieurs années, l'édition scientifique et académique traverse une période de turbulences : de plus en plus de voix se font entendre en faveur d'un accès facilité aux publications scientifiques et aux résultats de la recherche. Avec l'émergence de nouveaux canaux de diffusion, les revues traditionnelles et leur système de publication payante perdent en popularité, au profit de l'accès ouvert, ou open access.Dans le débat qui oppose les éditeurs scientifiques et les bibliothécaires et autres partisans de l'open access, les avis des chercheurs semblent parfois oubliés. Le département Études et Prospective du consortium Couperin s'est donc lancé dans une vaste étude auprès de la communauté des chercheurs pour en tirer des conclusions quant à leurs attentes en matière de publication et d'accès ouvert.Les résultats liminaires de cette étude, menée auprès de 11.658 chercheurs, ont été dévoilés par Françoise Rousseau-Hans à l'occasion des 20 ans du consortium Couperin. Les premières questions portent bien entendu sur l'offre actuelle en matière d'édition scientifique : les chercheurs sont majoritairement peu satisfaits de la valeur ajoutée apportée par les maisons d'édition, même si la qualité des plateformes d'accès est généralement remarquée.À l'inverse, le rapport entre la qualité du service et le prix payé par les chercheurs n'est « pas satisfaisant du tout » pour une quasi-moitié des répondants, et « peu satisfaisant » pour 3000 de plus. Tout au long de l'enquête, il apparait comme évident que le prix payé par les chercheurs pour la publication de leurs résultats de recherche dans une revue leur semble prohibitif.De la même manière, le « peer reviewing », qui consiste en une relecture et une vérification des éléments présentés dans les revues par des collègues chercheurs, à titre gracieux, est perçu comme une pratique d'un autre âge, qui doit en conséquence disparaitre ou être repensée. Plus de la moitié des répondants estiment que la reconnaissance du peer reviewing est insuffisante, mais la transparence du processus interroge également.Les « limites majeures du système d’édition scientifique actuel » identifiée par les répondants sont avant tout les coûts excessifs, suivi par les restrictions de lecture, la cession exclusive des droits d'auteurs des articles aux éditeurs et enfin la lenteur du processus de publication. Sans surprise, une majorité de répondants se dit prête à prendre des mesures pour faire pression sur les éditeurs, dont l'abandon des revues concernées, des boycotts ou encore l'arrêt du peer reviewing.Dans le cas d'une publication au sein d'une revue scientifique, les principaux critères de choix concernent l'adéquation de la revue avec le contenu de l’article et la notoriété de cette même revue – un point que les éditeurs entretiennent soigneusement.Chez les chercheurs de moins de 35 ans, le recours aux accès pirates se popularise lorsque les documents ne sont pas disponibles par l'intermédiaire d'un abonnement : Sci-Hub et consorts ont trouvé leur public ... Google Scholar et une demande directe auprès des auteurs peuvent aussi faire l'affaire pour accéder à un article.Les motivations entraînant vers l'open access, ou accès ouvert, sont variées, mais concernent surtout la rapidité d'accès, la possibilité de consulter les résultats de la recherche pour tous ainsi que la participation au mouvement global d'open access, tout simplement.Si les archives ouvertes, comme HAL, sont bien perçues, tous les chercheurs ne les utilisent pas, souvent par méconnaissance de leurs droits en la matière, vis-à-vis des éditeurs, ou encore par manque de temps.Les premiers résultats de l'étude sont accessibles ci-dessous.