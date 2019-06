Édition UK : les ventes d'ebooks atténuent la perte de chiffre d'affaires

Henrik Sandklef, CC BY SA 2.0 Henrik Sandklef, CC BY SA 2.0

Sur l’année passée, les éditeurs d’outre-Manche accusent un recul de 2 % du chiffre d’affaires, établi à 6,15 milliards £. En revanche, une grande claque intervient sur les livres papier, qui perdent 5,4 % de leur chiffre d’affaires – soit 168 millions £ – après une croissance régulièrement enregistrée depuis 2014. Des 3,11 milliards £ qu’ils représentaient en 2017, l’industrie bascule à 2,95 milliards £.Mais dans cet océan de larmes et de livres invendus – ou de public trop occupé ailleurs – certaines informations réjouissent. En effet, l’audiolivre a bondi de 43 % pour s’établir à 69 millions £ – avec Audible qui domine largement les ventes.Si l’on cherche un indicateur – le Syndicat des éditeurs en France lancera prochainement un appel pour que les opérateurs engagés dans l’audiolivre puissent apporter des données – c’est du côté des USA qu’il faut se tourner. L’AAP a récemment indiqué que l’industrie avait perdu quelques dollars. Mais sur le livre audio, en dépit d’une croissance de 28,7 %, les ventes ne représentaient qu’une part assez congrue Selon les analyses, les investissements monstrueux réalisés par des services comme Spotify, qui a dépensé 500 millions $ pour racheter des sociétés spécialisées dans le podcast, ont indirectement profité au secteur du livre.Les livres imprimés représentent toujours plus de 80 % des ventes, mais le numérique, lui, affiche une belle croissance : 4,6 % de progression, pour s’établir à 653 millions £. Ce segment réunit cependant audiobook et ebooks.Or, ces chiffres devraient aussi permettre aux éditeurs de plaider leur cause auprès des autorités : si la croissance est tirée par le livre numérique, il serait déloyal de continuer à taxer les livres numériques sur la base de 20 % de TVA.