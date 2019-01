Edition : une baisse contenue de l’ordre de 1 % sur 2018 pour le livre

Vincent Montagne - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Vincent Montagne - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Si la liberté de circulation des idées reste première, et une des missions que le SNE portera en 2019 comme les années passées, la réalité économique rattrape tout un chacun.À cette heure, les chiffres de 2018 ne sont pas encore entièrement connus, mais les tendances s’affirment et se confirment déjà. 2018 aura été « une année en dents de scie et globalement tendue », assure Vincent Montagne.Bien entendu, le secteur de la bande dessinée, et tout particulièrement en librairie indépendante , aura connu un certain succès. D’autres secteurs éditoriaux auront « une belle dynamique à l’international », mais les résultats devraient afficher « une légère décroissance, une baisse contenue de l’ordre de — 1 % », à en croire les tendances que présente GfK pour le moment.« En tous cas, une baisse qui nous rappelle combien l’économie du livre et de l’édition reste fragile », relevait le président du SNE.Sur l’année 2017, l’industrie du livre affichait 2,792 milliards € de chiffre d’affaires selon les données communiquées par le SNE, contre 2,837 milliards € – le recul enregistré était de 1,61 % entre les deux années.