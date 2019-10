Édition : une bourse de 170 000 dollars pour 7 projets africains

(photo d'illustration, Toumi Fethi, CC BY 2.0)





Le projet mis en œuvre par « Dubai Cares », une opération de la fondation émiratie Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, et supervisé par l'Union internationale des éditeurs se déploie doucement. Ce sont ainsi 7 premiers projets qui ont été dévoilés par un communiqué de presse, et qui profiteront ensemble de 170.000 $ de subventions, au total.Cet apport financier vise à « soutenir toute une série d'initiatives pour participer à résoudre les problèmes pressants des écosystèmes de l'édition en Afrique, à renforcer les structures d'édition locales et à créer des cultures nationales de la lecture ». Sur les quatre prochaines années, 800.000 $ seront investis dans le monde du livre africain, expliquaient les deux partenaires 5 projets éditoriaux bénéficieront chacun d'une bourse de 20.000 $. Accord Literary (Ghana), une initiative qui cherche à promouvoir et soutenir les auteurs africains de livres destinés aux jeunes lecteurs, mais aussi Puku Foundation (Afrique du Sud), organisation non lucrative de promotion de la lecture et de l'éducation, ont été sélectionnés en tant que soutiens au monde du livre et aux auteurs.Du côté de l'édition ont été remarqués Cassava Republic (Nigéria), maison d'édition qui publiera une dizaine d'ouvrages pour la jeunesse traduits en trois langues parlées dans le pays, et OkadaBooks (Nigéria), une maison d'édition numérique qui offrira aux enseignants, parents et enfants des ouvrages gratuits, lisibles sur smartphones. Enfin, la société Positively African (Kenya) utilisera les fonds pour développer Story Jukebox, un projet de diffusion de livres audio.Kakuma, ville du Kenya et parmi les plus importants camps de réfugiés au monde, recevra également 20.000 $ pour renforcer les bibliothèques accessibles aux étudiants présents sur place.Enfin, Book Bunk, projet de rénovation de la bibliothèque McMillan de Nairobi, a bénéficié d'une subvention de 50.000 $ à laquelle s'ajoute un don de livres équivalent à 10.000 $, apportés par Dubai Cares.« En être arrivés à ce point en 5 mois est phénoménal, et c'est véritablement merveilleux de voir les intentions se changer en actions aussi rapidement », s'est réjoui Bodour Al Qasimi, vice-présidente de l'UIE et à la tête du groupe éditorial émirati Kalimat.