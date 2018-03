Édition : une réflexion sur les stéréotypes dans les livres jeunesse et la BD

L'édition a décidé de prendre à bras-le-corps les différents débats autour des stéréotypes qui apparaissent dans les ouvrages destinés à la jeunesse et les bandes dessinées. Il s'agit d'accompagner le plan du gouvernement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi l'édition « souhaite engager une réflexion sur des stéréotypes présents dans la littérature jeunesse et la bande dessinée, avec le soutien du ministère » a annoncé la ministre de la Culture Françoise Nyssen.

Auditionnée sur le sujet par la Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la ministre de la Culture Françoise Nyssen a évoqué les mesures qui seront mises en œuvre pour faire de la culture un secteur exemplaire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Bien sûr, les premières mesures concerneront l'administration et en premier lieu le ministère de la Culture lui-même.

Mais les différents champs culturels seront aussi mis à contribution, le plus souvent de manière volontaire, a précisé la ministre de la Culture devant la délégation. Ainsi, l'édition « souhaite engager une réflexion sur des stéréotypes présents dans la littérature jeunesse et la bande dessinée », assurait Françoise Nyssen au cours de l'audition.

Les débats sur ces sujets sont bouillants : citons récemment, la polémique provoquée par le livre On a chopé la puberté. L'éditeur avait en effet annoncé qu'il ne réimprimerait pas l'ouvrage, décision très critiquée, et l'illustratrice décidait d'abandonner ses personnages. Autant de réactions qui avaient cristallisées une vive inquiétude, redoutant un retour de l'ordre moral ou pire, une censure qui ne dirait pas son nom.

« Dans l'édition jeunesse et la bande dessinée, cela va se faire en concertation avec le Syndicat national de l'édition et les maisons d'édition concernées, [...] c'est certain qu'il y a du travail à faire, ça change, mais on est encore loin du compte », a affirmé la ministre sur un secteur qu'elle connaît « bien », comme elle l'a rappelé.