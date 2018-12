Éditions Cristel : investir toute son énergie pour créer des livres

Élodie Penot, à droite, et Mélanie Caous, son assistante © C. Barbedet



L’histoire maritime et bretonne, en particulier malouine, est le point de départ d’un projet éditorial à deux faces, ancré à Saint-Malo. « En parallèle, nous organisions des prix littéraires liés à l’art, en proposant des tirages de tête avec un artiste, selon la tradition de la bibliophilie. »À force d’œuvrer avec des peintres et des sculpteurs contemporains phares des années quatre-vingt et des peintres de la Marine, l’éditrice franchit en 2014 le seuil d’un nouveau centre d’art privé, sous le label Cristel Éditeur d’Art.« Nous aimons allier la littérature à l’art, par exemple au travers de la collection Empreintes d’Artistes qui présente un livre prestigieux dans un portfolio avec une œuvre d’art, à l’occasion d’une exposition. Ce sont de petits tirages imprimés par des ateliers d’art sur du très beau papier. » Chez Cristel, se faire plaisir n’est pas un vain mot !Les deux activités d’éditeur, complémentaires, enrichissent mutuellement le lecteur : « C’est une alchimie. Les amateurs d’art et de littérature qui apprécient les beaux objets s’intéressent à nos ouvrages d’histoire bretonne et vice versa. » Si Élodie Penot choisit de ne publier que dix nouveautés par an, c’est pour mieux prendre soin du texte et de l’iconographie ou de l’estampe, avec chaque auteur.En effet, chaque parution est pour l’éditrice une réjouissance. La dernière collection en date, Les Bretons dans l’histoire, avec les premiers portraits de Jacques Cartier et Robert Surcouf, l’atteste.

en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne