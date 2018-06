Editis et Interforum annoncent une série de nominations

Jeu de chaises musicales au sein de la filiale du Grupo Planeta : tant du côté éditorial que dans la diffusion/distribution, le groupe Editis connaît un peu de mouvement. Quatre arrivées sont ainsi annoncées à divers postes.



ActuaLitté, CC, BY SA 2.0



ActuaLitté, CC, BY SA 2.0

Stéphane Vincent rejoindra Interforum France en qualité de Directeur commercial à compter du 2 juillet 2018, sous la responsabilité de Marie-Pierre Sangouard, Directrice générale adjointe en charge du développement commercial d'Interforum.



Il aura pour missions de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de l'évolution de la diffusion Interforum France principalement sur les catalogues illustrés, et de définir en relation avec les Directions Circuits, les Editeurs et les services centraux concernés d'Interforum, la politique commerciale 2019 pour ces catalogues. Son expérience variée, sa connaissance du marché du livre et ses qualités de management seront des atouts clés pour le succès duprojet d'évolution de la diffusion France.



Stéphane a une expérience commerciale débutée chez Kraft Foods dans des fonctions aussi variées que chef de secteur ou responsable merchandising et a poursuivi avec succès chez Hatier en tant que Compte-clé, puis Directeur grands Comptes et enfin Directeur National des Ventes sur les marchés jeunesse, parascolaire et pratique.





Dominique Titeux a rejoint Editis Éducation & Référence et son Comité de Direction, en qualité de Directrice Commerciale Éducation et Entreprises.



Ses compétences commerciales et marketing, son expérience de direction de BU et d’animation d’équipes diversifiées, sa connaissance de l’Édition et de la Formation seront autant d’atouts au service du pôle Éducation & Référence et du développement de ses activités de Formation Professionnelle.



Dominique a 25 ans d’expérience dans le secteur de l’Edition, dans les domaines du Marketing, du Commercial, de l’Editorial et de la Direction de BU. Elle a travaillé chez Hachette, Carrefour, Sélection du Readers Digest, et Editis où elle a piloté l’intégration de Gründ. Depuis 2014, elle dirigeait l’Institut Supérieur du Marketing, filiale du groupe Abilways.





Guillaume Poulain a rejoint Editis Education et Référence et son Comité de Direction, en qualité de Directeur de la Diffusion Nathan/Le Robert. Il succédera officiellement à Max Prieux à compter du 1er septembre 2018.

Il mettra notamment au service du développement des activités grand public de Nathan et du Robert, sa compréhension du commerce du livre, ses qualités de négociateur, son expérience managériale, sa connaissance du groupe.



Guillaume Poulain, après des débuts à la Samaritaine, a passé 20 ans chez Interforum, successivement comme responsable des salles de vente, Compte-clé GMS, Directeur des ventes Supermarchés, Directeur des ventes Hypermarchés, Directeur Commercial DNL, et depuis 2013, Directeur du Circuit Grande Distribution.



Noëlle Meimaroglou a rejoint Le cherche midi en qualité de Directrice éditoriale. Elle a pour mission de redéfinir la stratégie éditoriale du cherche midi et de redéployer le domaine français, en cohérence avec les découvertes du domaine étranger.



Docteur en philosophie, elle a débuté dans l'édition chez Arthaud dont elle a ensuite pris la direction avant de piloter le pôle poche du département Sciences humaines de Flammarion puis de rejoindre en 2014 les éditions Fayard où elle a participé au redéploiement de la non fiction.