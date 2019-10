Editis : groupe éditorial en bonne santé, assure Vivendi

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

À l’intérieur du groupe, Editis semble apparemment plutôt confortable : avec un CA de 210 millions € sur le T3, c’est une croissance de 15,3 % revendiquée par le groupe — mais surtout une croissance proforma, piuisqu’Editis n’est consolidé chez Vivendi que depuis le 1er février 2019. Sur les neuf premiers mois de l’année, ce sont 470 millions € de CA qui sont affichés, soit 7,1 % de mieux, toujours hypothétiques.Plusieurs points saillants tout de même : le secteur Éducation & Reference affiche 17,3 % de hausse, grâce à la réforme des lycées. Nathan et Bordas, deux marques phares, se dégagent nettement sur ce point.« En primaire, Nathan remporte le lot Mathématiques du Plan d’investissement d’avenir en Intelligence artificielle (P2I2A), et la collection de mathématiques MHM (Méthode Heuristique de Mathématiques de Nicolas Pinel) devient une des meilleures ventes de l’école élémentaire », indique Vivendi.Rappelons que le groupe a désormais à sa tête Michèle Benbunan , qui a remplacé Pierre Conte parti fin septembre.Côté littérature, quelques titres présents sur les listes de prix littéraires parviennent à émerger : prix Femina avec La fabrique des salauds de Chris Kraus (Belfond) et Grand prix des lectrices Elle avec Un mariage américain de Tayari Jones (Plon).Il faudra juste apprendre, chez Vivendi, à indiquer le titre des traducteurs quand on parle d’œuvres étrangères dans les communiqués : en l’occurrence Karine Lalechère pour l’ excellent roman de Tayari Jones Vivendi évoque également l’inédit de François Sagan, Les quatre coins du cœur, mais dont les résultats sont clairement loin d’être significatifs. Sur la semaine 40 des ventes, on comptait 16.226 exemplaires vendus (source GfK).