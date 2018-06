Editis impulse son projet de déménagement, “Seine Rive gauche”

Le directeur général d’Editis, Pierre Comte, n’est pas peu fier : dans un message adressé aux équipes, il annonce le lancement du projet « Editis, Seine Rive gauche », le grand déménagement prévu pour le groupe éditorial.



C’est à moins de 2,5 km des entrepôts d’Interforum que toutes les maisons du groupe se retrouveront – avec les services associés et la Direction. Pas de panique toutefois, l’immeuble situé au 92 avenue de France, dans le XIIIe arrondissement, ne sera investi qu’en 2020.

« Le projet “EDITIS Seine Rive Gauche” est bien plus qu’un projet immobilier : il va concrétiser, dans un espace entièrement réaménagé et bien relié au site d’Interforum, le projet de transformation d’Editis, qui s’inspire largement des conclusions de Fabrik », indique le directeur général.



Les équipes de la Place d’Italie ainsi que le Pôle Éducation et Référence (Bordas, CLE International, Le Robert, Nathan, Retz, basées à Porte de Gentilly) présidé par Catherine Lucet seront ainsi réunies.

Le choix de rester dans Paris intra-muros s’explique également par la présence dans un quartier « emblématique de la “Cultural Valley”, avec, en toute proximité : la Bibliothèque François Mitterrand, le siège du groupe Le Monde, L’Université Paris Diderot, La Station F. ». Une autre rive gauche de la Seine, donc, qui véhicule des valeurs de « création, savoir-faire, éducation, innovation ».

Ce 12 juin, un Comité d’ambassadeurs représentant différentes maisons s’est réuni. Ce dernier pose la première pierre du projet et se compose de : Catherine Reimbold - Sogedif ; Christine Jusanx - Direction Marketing et Développement - Interforum ; Emmanuelle Clément – EDI8 ; Chantal Janissonn – EDI8 ; Aurélie Ouazan - ERL ; Lydie Leroy – ERL ; Pierre-Adrien Adeline – UP ; Pauline Ricco - UP ; Anne Chamaillard Place des Éditeurs ; Anne-France Hubau – le Cherche midi et Sonatine ; Aglaé Souchon – Sejer ; Max Prieux - Sejer ; Delphine Dourlet - Sejer ; Johanna Bourgault – LDC



« Des Comités de Projet par maisons ou services, animés par les ambassadeurs, vont être prochainement constitués. Ils joueront un rôle important, notamment via leur participation à la co-conception de notre nouveau siège », poursuit le directeur général.



Qui conclut en invitant tout un chacun à aborder cet avenir « avec ambition et enthousiasme ».



Le siège, place d'Italie