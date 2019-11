Editis : Pascale Buet directrice Editeurs Partenaires et Grands Libraires

Pascale Buet, actuellement Directrice de la Diffusion Littérature, va prendre la Direction de la Relation Editeurs Partenaires et des Relations Grands Libraires à compter du 2 décembre 2019, en collaboration avec Walter Dellazoppa, Directeur général adjoint d’Interforum.Elle sera directement rattachée à Michèle Benbunan, Directrice générale d’Editis, et travaillera en coordination étroite avec la diffusion. Elle aura pour mission de renforcer les liens et les offres de services aux éditeurs et aux libraires.Christophe Targon succède à Pascale Buet au poste de Directeur de la Diffusion Littérature à compter du 2 décembre.Fort d’une expérience de 5 ans au sein de LDS chez Hachette, en tant que Directeur de la GSA, Christophe Targon aura pour mission de poursuivre la transformation de la diffusion et de développer le chiffre d’affaires des éditeurs dont il aura la charge.