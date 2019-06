Editis rachète le groupe l'Archipel, éditeur aux 2500 ouvrages

Pierre Conte et Jean-Daniel Belfond



Il s’agit de l’acquisition de 100 % du capital pour la structure fondée en 1991, qui contient l’Archipel, Archipoche ainsi que Presses du Châtelet – et les labels Écriture et Bibliothèque des Classiques. Jean-Daniel Belfond restera président de l’entreprise, et sera rattaché à Pierre Conte, PDG d’Editis.« En créant cette maison d’édition, je souhaitais éditer des livres susceptibles d’offrir à tous les publics information, détente et émotion. En bientôt trente ans d’activité, nous avons publié plus de 2500 ouvrages. Aux documents, récits, suspense et romans d’évasion se sont adjoints, au fil des décennies, les collections des labels Écriture (fiction et essais littéraires), Presses du Châtelet (bien-être, spiritualité), Archipoche (récits et romans au format poche), Bibliothèque des Classiques (trésors de la littérature mondiale)… », indique Jean-Daniel Belfond dans un communiqué.« En tout, quelque 190 nouveautés chaque année. Le soutien d’Editis, avec une autonomie préservée, nous permettra de nous consacrer pleinement à ce qui nous anime et nous passionne — les projets éditoriaux et les auteurs —, en mettant à leur service sa puissance et ses moyens avec les perspectives qu’offre un groupe aussi puissant et diversifié qu’Editis », poursuit-il.« Nous sommes très fiers que le Groupe l’Archipel ait choisi de s’arrimer à notre groupe. Jean-Daniel Belfond a créé une maison agile, éclectique, et créative qui va parfaitement s’inscrire dans le projet de convergence que nous développons chez Vivendi », explique Pierre Conte, CEO d’Editis.Les éditions de l’Archipel, gérées par la société Écriture Communication, ont réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 millions € en 2017.En décembre 2018, c’étaient les éditions Héloïse d’Ormesson que le groupe Editis reprenait — avec la perspective d’une collaboration immédiate avec la filiale Robert Laffont : la parution du prochain ouvrage de Tatiana de Rosnay.