Editis : renforcement du pole Littérature, livre audio et déménagement

Le directeur général d’Editis, Pierre Conte vient d’annoncer une série d’évolution au sein du groupe. Un plan global de développement, détaille-t-il dans un communiqué, qui touche tout à la fois la littérature, le commerce, le marketing et des « projets novateurs ».





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Plus tôt dans la matinée, ActuaLitté avait déjà évoqué l’arrivée de Marie-Pierre Sangouard à la tête du développement commercial d’Interforum.

Côté littérature, les instances représentatives du personnel ont reçu un projet de nouvelle organisation où Edi8 est conçu comme un pôle dédié à l’Illustré, Pratique, Jeunesse. Il sera présidé par Vincent Barbare et orienté sur le développement, organique ou par acquisition, de ces thématiques.

Les maisons d’Edi8, First, Gründ, 404 Éditions, Les livres du Dragon d’Or, Poulpe Fictions et Tana sont renforcées par l’apport des maisons Lonely Planet, Solar, Hors Collection, Slalom venant de Place des éditeurs, ainsi que des sociétés Hemma et Langue au Chat. La marque de littérature Les Escales, créée en 2012 par Vincent Barbare, reste chez Edi8.

Place des Éditeurs, de son côté, se consacrera pleinement à la littérature générale et l’histoire. « Ses maisons Belfond, Presses de la Cité et Omnibus seront rejointes par Plon et Perrin et par le Cherche Midi. Sofia Bengana, Editrice du Figaro depuis cinq ans, en sera nommée Présidente. Elle prendra ses fonctions en mars. »

Ces deux pôles d’édition ainsi redéfinis s’inscriront aux côtés des Éditions Robert Laffont — Robert Laffont, NiL, Julliard, Seghers, Bouquins, Collection R — (présidées par Cécile Boyer-Runge) et d’Univers Poche — Pocket, Pocket Jeunesse, 10/18, Fleuve Éditions, Kurokawa, 12-21 — (présidé par Marie-Christine Conchon).



Rappelons que Stéphanie Chevrier, jusque-là Directrice générale des Editions Don Quichotte, a été nommée Présidente de La Découverte, en remplacement de Hugues Jallon. La Découverte, XO et Sonatine restent sous la responsabilité directe du Directeur général du Groupe Editis. Benoit Yvert, Directeur général de Perrin et ancien Directeur du livre et de la lecture, est nommé Conseiller auprès du Directeur général Groupe.

Enfin, trois projets seront portés par le groupe : le 22 janvier sera officiellement lancé Lisez.com, une plateforme qui « réunit les ouvrages de près de quarante maisons d’édition d’Editis au service des lecteurs et qui offre un accès par auteur, thématique et maison ». Dans la foulée, le Portail libraires du groupe sera mis en ligne : il a pour mission d’améliorer le service rendu aux clients du Groupe avec notamment la capacité de commande des nouveautés en ligne.



Enfin, 2 millions € seront investis dans la constitution de Lizzie, une marque dédiée au livre audio, et nouvelle activité pour Editis, dont Marie-Christine Conchon, présidente d’Univers Poche, aura la responsabilité.



Last but not least, Editis va déménager pour se trouver entre la Bibliothèque Nationale de France et le campus Station F, à compter de janvier 2020. Les équipes de la Place d’Italie ainsi que le Pôle Education et Référence (Bordas, CLE International, Le Robert, Nathan, Retz, basées à Porte de Gentilly) présidé par Catherine Lucet seront ainsi réunies.