Editis se présente comme “leader” de la littérature en France

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Si au global, c’est Universal Music qui fait le job, avec une très forte progression, la consolidation d’Editis permet quelques jeux comptables. La dette nette s’élève à 4,1 milliards €, avec une trésorerie de 176 millions € — ce qui reflète bien entendu l’acquisition du groupe éditorial, pour 829 millions €.Côté Editis, donc, la contribution au chiffre d’affaires de Vivendi « s’élève à 687 millions d’euros sur onze mois, en croissance pro forma de 6,3 % à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de 2018 ».Les secteurs Éducation & Référence affichent 16,8 % de croissance, du fait de la réforme des lycées — et Nathan, Bordas ainsi que Le Robert surfent sur la vague.Pour la littérature, c’est moindre : 2 % de mieux en pro forma onze mois, mais « Editis confirme sa position de leader sur ce segment avec 6 auteurs dans le top 10 des auteurs les plus vendus en France en 2019 », assure un communiqué.Il indique également avoir participé à la hausse du chiffre d’affaires des éditeurs partenaires, qui passent par Interforum pour la diffusion et distribution, avec une hausse de 4,2 %. Notamment du fait du prix Goncourt attribué à Jean-Paul Dubois , et publié chez Seuil. Certes, la maison d'édition, avec La Martinière, appartient désormais à Média Participations, mais ce dernier n'a pas encore repris la main sur la diffusion/distribution.« Au second semestre 2019, Editis a poursuivi sa politique de croissance externe avec la reprise du fonds Séguier par Robert Laffont, de celui de l’Agrume par Nathan, et de celui de l’Ecole vivante par les éditions Retz, ainsi qu’avec l’acquisition en juillet 2019 du groupe l’Archipel, une maison de littérature et d’essais. »Enfin, il y eut l’entrée dans le monde de la BD avec l’investissement réalisé dans les éditions Jungle , filiale du groupe Steinkis. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) d’Editis s’établit à 52 millions € depuis le 1er février 2019, en croissance pro forma de 46,9 % par rapport à la même période de 2018, grâce à la progression du chiffre d’affaires et une maîtrise des coûts.