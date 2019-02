Editis : une nouvelle identité, pour accompagner l'avenir

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Les équipes du groupe Editis, incluant la diffusion-distribution d’Interforum, seront placées sous un nouvel étendard. Nouveau logo, nouvelle signature « afin de renforcer son attractivité et son rayonnement », indique Cécile Berger, directrice marketing groupe.« Ce logo réaffirme la solidité et la puissance du groupe, acteur majeur du monde du livre et de l’édition en France et en Europe. Sa signature Éditer est une invention permanente, remet la créativité et l’innovation au cœur de son métier d’éditeur », poursuit-elle.La refonte de l’identité graphique accompagne par ailleurs « la transformation de notre groupe initiée depuis plus d’un an, ainsi que l’ouverture d’un nouveau chapitre ».Pour l’heure, seuls Interforum et Editis Éducation et Référence ont adopté ce nouveau logo.