Ego-trip du dico : un clip de rap enregistré à la bibliothèque de Limoges

Personne n’a oublié le grand moment de hip-hop réunissant les deux rappeurs Bigflo et Oli, en featuring avec le Youtuber Squeezie, Maître des jeux vidéo les plus improbables. Les trois lascars étaient parvenus à solliciter Alain Rey, le lexicologue en charge du Dictionnaire Le Robert. Une aventure musicale qui avait fait du bruit !







Toute cette effusion autour de mots soigneusement choisis par les trois chanteurs avait donné lieu à un Freestyle du Dico, particulièrement apprécié sur les réseaux. À ce jour – postée le 20 septembre 2017 – la vidéo a presque cumulé 21 millions de vues. Pas mal.

Amusée par le principe, et probablement en lien avec un autre tournage de clip, où Zalem avait été accueilli par la médiathèque de Saint-Malo, la bibliothèque de Limoges a contacté la rédaction. « Récemment, nous avons donné notre accord pour le tournage du clip d’un jeune chanteur dans les murs de notre bibliothèque centrale. Le clip a été tourné il y a dix jours et monté cette semaine : l’artiste vient de le mettre en ligne et de nous en avertir. C’est une sorte de pastiche de rap, un peu désarticulé avec plein de mots rares et compliqués qui croquent à l’intérieur. »

On voit bien la filiation directe avec le Freestyle du dico, affirmé par Jean-Manu, auteur de la vidéo. Et voici ce que cela donne. « Dans cette chanson [Ego-trip du Dico] j’utilise des anciens mots, ou mots rares comme Abator, Andrinople ou Aporétique, si vous mettez pause vous pourrez voir les définitions. » De quoi débuter gentiment la semaine, avec un flow accrocheur !

Et comme c’est si bien dit dans le refrain :



Si tu danses sur mon Ego-Trip Clique sur pouce vers le haut

Allez, tous en choeur :