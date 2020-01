“Élections municipales et communautaires : un seul choix, l’archivage !”

Charlotte Henard, CC BY SA 2.0



#AAF_Municipales2020 L'AAF lance une campagne de sensibilisation sur les archives et propose des outils pour mobiliser les élus, leur rappelant l’importance de l’archivage dans la continuité de l’action publique et la transparence de leur actionhttps://t.co/i9pIJlvG1M pic.twitter.com/EmobsMJGXN — AAF (@Archivistes_AAF) January 28, 2020

La campagne est déclinée en plusieurs affiches et supports (papier et électronique), comportant chacun un message type et une incitation, à l’attention des élus, à contacter un archiviste. Les prochaines élections municipales sont l’occasion pour l’AAF de rappeler l’importance de la conservation et de l’archivage des documents pour la continuité de l’action publique.Afin d’accompagner les collectivités territoriales dans leurs obligations, les archivistes de l’association se mobilisent en mettant à disposition des élus locaux et des archivistes communaux des ressources sur son site Cette campagne se veut simple d’usage pour les archivistes, succincte et pédagogique pour les élus qui doivent réaliser efficacement le procès-verbal de récolement, respecter la tenue des registres et prendre connaissance des circulaires relatives à la conservation et à l’archivage des documents pour la continuité de l’action publique.Et comme il se doit, le tout est accompagné d’un hashtag : #AAF_Municipales2020