Elizabeth Wurtzel, mort de l'autrice qui ne voulait ni vivre ni mourir

couverture de Bitch

Selon son mari, ce sont les complications d’une leptomeningite qui l’ont emportée — une conséquence de ce que le cancer s’était propagé dans le liquide céphalo-rachidien.Elizabeth Wurtzel ne voulait ni mourir ni vivre, mais le problème c’est qu’il n’y avait rien entre les deux. Sauf le pire, c’est-à-dire la dépression clinique. Brillante et pleine de promesses à l’âge de dix ans, elle s’inflige l’année suivante sa première overdose médicamenteuse en camp de vacances et, dès douze ans, se taillade régulièrement les mollets à coups de lames de rasoir.Étudiante, puis journaliste, elle accumule crise et tentatives de suicide, thérapies et hospitalisations, avant de devenir l’une des premières patientes à suivre une cure de Prozac. Associé à d’autres traitements, ce médicament lui a permis de rester vivante et d’écrire ce livre, à l’âge de vingt-six ans.Prozac Nation, paru en 1994 outre-Atlantique, avait été acclamé comme L’Attrape-cœur des années 90.Elle avait également fait paraître Bitch (non traduit), collection d’essais féministes sur des femmes particulières, impliquant des personnages bibliques, de même que Yoko Ono, Hillary Rodham Clinton ou Sylvia Plath. S’en suivra en 2002, More, Now, Again, une autobiographie dont le succès fut mitigé.Son dernier ouvrage, Creatocracy, publié en 2014, était une plongée profonde dans la Constitution des États-Unis, la propriété intellectuelle et Hollywood.