Elle avait tout arrêté : Stephenie Meyer annonce 2 autres livres Twilight

La suite, la suite, la suite !

photo : Gage Skidmore, CC BY SA 20

Numéro 1 des ventes, quel que soit le territoire : le pari avec ce nouveau tome de Twilight est un succès total. Midnigth Sun, cette suite tant attendue a dépassé le million d’exemplaires durant sa première semaine de mise en vente sur le territoire américain. Et cela inclut les précommandes dans tous les formats, audiolivre, papier et ebook.Près de 62.500 au Royaume-Uni en l’espace de trois jours — à relativiser toutefois. En 2010, quand fut publié le spin-off The Short Second Life of Bree Tanner, 89.549 exemplaires furent écoulés durant les 19 premières heures. Bon…Et deuxième des ventes en France selon GfK. N’en jetez plus.Depuis le Royaume des Ténèbres, où l’éditeur Little, Brown jubile, c’est l’extase — quand bien même on ignore le montant de l’avance qui a été reversée. Megan Tingley, la vice-présidente et éditrice biche : « En plus de ventes à couper le souffle, il est profondément gratifiant d’entendre à quel point les fans aiment le roman. La réponse retentissante à cette lecture fut : “Cela valait vraiment la peine d’attendre.”. »Probablement : la rédaction n’a pas eu le plaisir d’ouvrir le livre, mais Hachette Romans qui a publié le titre ce 5 août (trad. Luc Rigoureau) est aux anges tout autant.Chance ? Il s’en prépare d’autres. Les quatre premiers ouvrages avaient occasionné 160 millions d’exemplaires vendus dans le monde et une traduction dans 49 langues. Sans même parler des cinq films, qui ont rapporté 3,3 milliards $. Et Stephenie Meyer garde le meilleur pour la fin.« Il y a deux autres livres qui s’intègrent dans cet univers que je pense écrire. Je les ai présentés et j’ai un chapitre écrit, dont j’estime qu’il est celui du premier. Voilà, ça, je le sais. Je ne suis pas prête à le faire maintenant, je veux faire quelque chose de nouveau », explique-t-elle.« Pour moi, une grande partie du plaisir d’écrire vient de la création et je veux vraiment créer un nouveau monde, de nouvelles règles et une nouvelle mythologie. C’est un peu mon truc, la mythologie. »Rassurant : en 2013, elle expliquait à Variety qu’elle « s’éloign[ait] chaque jour un peu plus . Je suis tellement passée à autre chose. Pour moi, ce n'est plus un endroit agréable dans lequel me retrouver ».Avec cette sanction définitive : « Ce que je ferai probablement, ce sont trois paragraphes sur mon blog pour dévoiler qui va mourir. J'ai plus envie de passer du temps dans d'autres mondes, comme la Terre du Milieu. »via USA Today