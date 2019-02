Elle rend un livre à la bibliothèque, emprunté par sa mère il y a 73 ans

27.000 jours de retard

Mora Gregg est une bibliothécaire à la retraite, elle a donc passé beaucoup de temps à gérer les frais de livres rendus en retard. Alors qu'elle faisait son grand ménage de printemps, elle a retrouvé son livre préféré quand elle était enfant : The Postman, de Charlotte Kuh, illustré par Kurt Wiese.Âgée de 75 ans, Mora Gregg vit maintenant à Toronto. Elle a expliqué que le livre avait été emballé par inadvertance et avait été emporté au Canada alors qu'elle était encore enfant. « J'ai tout de suite pensé que je devais le renvoyer là d'où il venait », assure-t-elle. « Le nom de la bibliothèque d'emprunt était inscrit. Alors, j'ai écrit une lettre d'excuse, je l'ai emballé puis renvoyé. »Tout a commencé en 1946. La mère de Mora Gregg — alors âgée de deux ans — a emprunté ce livre à la Bibliothèque Silver Spring dans le Maryland. Lorsque la petite famille a déménagé de la banlieue de Washington DC au Canada, le livre a suivi.Gregg se souvient de sa mère qui lui lisait The Postman le soir, avant d'aller dormir. « C’était un de mes livres préférés. J’ai adoré les images » déclare-t-elle. Elle avait d'ailleurs fini par le lire à sa propre fille.Lorsque le livre est arrivé aux États-Unis, les employés de la bibliothèque Silver Spring affirment avoir été choqués. « C’est définitivement le document le plus ancien qui nous ait jamais été restitué », a déclaré Anita Vassallo, directrice par intérim des bibliothèques publiques du comté de Montgomery. « C’était vraiment excitant de récupérer ce petit livre, vieux de presque cent ans. C’est formidable d'avoir ce petit morceau d'histoire dans notre bibliothèque. »Un calcul approximatif a montré que si des amendes tardives étaient imposées sur le livre, Gregg devrait débourser plus de 9000 $. Heureusement pour elle, le comté plafonne les frais de retard à 15 $, et les frais de retard sur les livres pour enfants sont gratuits.Lorsque la bibliothèque a reçu le livre, elle a partagé des photos et l'histoire de son retour sur les réseaux sociaux. Les journalistes de la région de Washington ont commencé à appeler la retraitée de Toronto et l'épisode a très vite été médiatisé. « Je ne pensais pas que cela ferait la une des journaux de la région de Washington » s'amuse Gregg.Le livre est trop fragile pour être exposé sur les étagères de la bibliothèque, mais les responsables ont assuré qu'il serait mis à la disposition des intéressés.