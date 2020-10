Elocia Vermeulin nommée Directrice déléguée de De Boeck Supérieur

Elle a ensuite rejoint CNPP Editions pendant 2 ans où elle a travaillé sur des livres techniques à destination des professionnels, puis elle a intégré en 2015 les éditions Delagrave pour se consacrer aux manuels scolaires du catalogue santé et social.Depuis 2017, Elocia est Responsable éditoriale du pôle concours et prépas, et elle est notamment en charge du lancement des outils de papeterie (bullet et planner) au services des enseignants.Elocia Vermeulin prendra ses fonctions à parti du 2 novembre prochain.