Éloigner les bibliothèques des livres revient-il à les condamner ?

Réorienter les budgets vers l'acquisition de livres

Rangé des librairies, Tim Coates s'intéresse de près aux bibliothèques, qu'il étudie régulièrement. En 2019, il avait déjà produit un premier rapport sur les bibliothèques du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Australie, débouchant sur la conclusion, peu surprenante, que les baisses des budgets alloués aux établissements ne favorisaient pas du tout leur fréquentation Dans cette nouvelle étude, Coates ajoute un élément qui expliquerait, selon lui, les baisses de fréquentation observées dans les trois pays pris en compte. « La fréquentation des bibliothèques chute dans le monde anglophone. Aux États-Unis, la baisse est de 22 % en 7 ans, de 21 % sur la même période en Australie. En Grande-Bretagne, elle atteint 70 % en 20 ans », indique-t-il dans son rapport.Coates souligne le cercle vicieux qui se met en place dès lors que la fréquentation d'un établissement baisse : l'équipement est considéré comme moins pertinent, ce qui débouche sur une réduction des subventions accordées, et donc sur la dégradation de l'équipement, moins fréquenté, etc.« Les comportements de ces dernières années ont tendu vers un élargissement des services des bibliothèques publiques, ainsi que leur apport aux communautés. Elles ont proposé des accès à Internet, des programmes d'apprentissage et des accès à des contenus numériques », relève Coates, qui relie la baisse de la fréquentation à l'apparition de ces nouveaux services et au détournement des livres.Pour inverser la tendance, Coates recommande une réorientation des budgets vers l'acquisition d'ouvrages imprimés, « à un niveau au moins équivalent à celui observé il y a une dizaine d'années », note-t-il. Et d'insister par ailleurs sur une priorité donnée « aux usagers qui veulent se rendre dans les bibliothèques pour lire ».Les recommandations de Coates vont à l'encontre d'une certaine tendance de la bibliothéconomie et des politiques publiques en la matière, dans de nombreux pays du monde. S'éloigner des livres, mais proposer d'autres supports, un accès ouvert et gratuit, de larges espaces pour pratiquer et expérimenter des instruments et outils culturels et ajouter à la bibliothèque des services communautaires font partie des pistes étudiées ces dernières années.En France, le rapport Orsenna, publié en 2018, proposait même, parmi ses recommandations, de transformer les bibliothèques « en maisons de service public culturel de proximité, au service de la culture, de l’éducation, de l’inclusion numérique, de la lutte contre les inégalités et de l’égalité des territoires ».Au sein de la profession, le débat a lieu depuis plusieurs années entre deux visions, pour schématiser : celle qui souhaite conserver le cœur de métier des bibliothécaires, le livre et la lecture, au centre, et celle qui prône une polyvalence plus importante.Le rapport de Tim Coates est payant, mais quelques observations et recommandations ont été publiées dans le journal Public Library Quarterly