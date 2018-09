Embed with Bernard Werber : plonger dans ”La boîte de Pandore”

Ils étaient seize, réunis avec le romancier Bernard Werber, pour vivre quinze jours, avant sa sortie, la découverte de La boîte de Pandore. Le nouveau roman sortira ce 26 septembre, mais, durant tout un week-end, ils ont pu expérimenter, littéralement, cette fameuse boîte.





Pour gagner leur entrée dans la Boîte de Pandore, les lecteurs devaient participer à un concours lancé cet été sur les réseaux sociaux. Et dire en quoi les romans de Bernard Werber ont changé leur vision de la vie, explique l’éditeur.

L’occasion de parler littérature avec l’auteur, et plus encore, de plonger vers l’inconnu. L’expérience Boîte de Pandore, vécue en immersion dans une maison au cœur de Paris, n’était pas des plus banales.

Werber a « notamment permis à 2 de ses fans d’explorer leurs vies antérieures. Par exemple, Keziah a pendant quelques minutes réintégrées le corps d’un peintre néerlandais du 19e siècle… devant une assemblée médusée ».



Bernard Werber – La boîte de Pandore – Albin Michel – 9782226438393 – 22,90 €