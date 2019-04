Émergences : le concours de nouvelles revient pour une deuxième édition

Un concours d’écriture et un parcours professionnel

Retour sur la première édition du concours Émergences 2018





« La 1ère édition d’Émergences ! a remporté un franc succès. Ce formidable tremplin offert à des talents en devenir conforte la place de la Charte au cœur de la chaîne du livre jeunesse, mais aussi sa vocation : accompagner et professionnaliser les auteurs et les autrices, leur donner les clés pour valoriser leur travail et défendre leurs intérêts. Gageons que cette 2e édition confirmera l'élan », a déclaré Guillaume Nail, président de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.Sur le modèle du Voyage à Bologne, initiative de la Charte bien connue des illustrateur·rices jeunesse, et forte du succès de la première édition d’Émergences, la Charte relance le concours de nouvelles en 2019.Né de la volonté des auteur·rices, réuni·es sous la bannière de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, d’agir pour promouvoir la littérature jeunesse et la vitalité de sa création, le concours a pour objectif d’accompagner les talents émergents dans la voie de la professionnalisation et de leur offrir un véritable espace personnalisé de rencontre, de dialogue et d’entraide.Soutenue dans cette démarche par des partenaires comme la Sofia ou la Région Île-de-France, la Charte se donne aussi pour mission de porter haut les couleurs de la littérature jeunesse auprès des institutions, du public et des médias.Sont invités à participer au concours de nouvelles Émergences ! tous les jeunes auteurs et autrices ayant à leur actif entre une et trois publications.Chacun est appelé à envoyer au jury d’émergences !, constitué d’auteurs reconnus, de prescripteurs du livre jeunesse et de jeunes lecteurs, une nouvelle spécialement écrite pour l’occasion. D’une taille maximale de, destinée à unUne seule contrainte, chaque participant devra utiliser cette phrase en amorce :Cette célèbre phrase revisitée est certes un clin d’œil à Marcel Proust mais invite surtout à se permettre toutes les libertés de l’imaginaire, sans restrictions de thème, ni de genre littéraire.. La délibération du jury et proclamation des résultats aura lieu le 13 septembre. Puis la date de parution du recueil Émergences ! le 15 novembre.Téléchargez les documents suivants :▪ Une relecture des textes et un accompagnement à la réécriture par des auteur·rices parrains et marraines.▪ L’édition d‘un recueil réunissant les nouvelles lauréates.▪ Des journées de formation pour leurs auteurs et autrices.▪ Des rencontres privilégiées avec des maisons d’édition lors du Salon de l’édition et de la presse jeunesse à Montreuil et une valorisation des auteur·rices en région.▪ Une version bilingue français-anglais pour promouvoir les talents émergents de la littérature française à l’international.▪ Une valorisation des textes et des auteur·rices en région.Lilie Bagage, Gaël Bordet, Stéphane Botti, Judith Bouilloc, Damien Galisson, Pierre-François Kettler, Aylin Manço, Gilles Monchoux, Delphine Pessin, Betty Piccioli, Laura P. Sikorski, Frédéric Vinclère.Marion Achard, Sophie Andriansen, Matthieu Sylvander, Emmanuel Trédez, Flore Vesco, Séverine Vidal.61 participant·es12 lauréat·es – 12 nouvelles6 parrains & marraines5 000 signes par nouvelle3 heures de délibérations17 jurés dont 8 enfants du club LékriDézados1 000 exemplaires du recueil Émergences ! diffusés14 heures de formation2 jours de rencontres – plus de 50 speed-dating auteur·rices-éditeur·rices au salon du livre de Montreuil