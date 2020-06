Émeutes à Minneapolis : deux librairies historiques incendiées

photo : Nick Sherman, CC BY SA NC 2.0

La Fédération européenne et internationale déplore le sort qu’ont connu les librairies Uncle Hugo’s et Uncle Edgar’s, spécialisées dans les littératures de l’imaginaire. Toutes deux ont été incendiées. La première fut fondée le 2 mars 1974 : c’était la plus ancienne librairie indépendante du genre aux États-Unis.L’incendie y a détruit plus de 100.000 ouvrages, y compris des exemplaires dédicacés par les auteurs lors de leur venue. Des dégâts chiffrés à plus d’un million de dollars.Don Blyly expliquait qu’il prévoyait de reconstruire les deux établissements sur le même lieu, mais qu’il dépend de sa compagnie d’assurance. En effet, cette dernière n’aurait pas reçu la facture pour le dernier paiement de sa cotisation — alors que l’ancienne police arrivait à expiration le 23 mai.Durant les manifestations du 30 mai, plus de 250 commerces ont été endommagés, à différents niveaux, dans la ville.L’EIBF tient à rappeler que les librairies « offrent des espaces sûrs pour partager les opinions et pensées ». Et de que nombreux établissements ont vivement protesté contre cette violence policière, qui aura viré au meurtre. Elle regrette également la destruction des ouvrages, hébergés dans ces librairies historiques.De son côté, l’American Booksellers Association a réitéré son opposition à toute forme de racisme.