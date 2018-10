Emission spéciale consacrée à Robert Badinter pour La Grande librairie

Ce mercredi 31 octobre à 20.50, François Busnel nous offre une émission spéciale autour d’un livre et d’un homme : Robert Badinter. Son livre Idiss (Fayard) est un récit poignant dans lequel il raconte l’histoire de sa grand-mère.









L’histoire d’une famille juive dans l’Europe du XXème siècle, fuyant les pogroms de l’Empire russe pour s’installer en France et connaître une remarquable ascension sociale avant que ne vienne l’Occupation.

Robert Badinter nous fait partager son admiration pour les grands hommes qui ont fait la France au premier desquels Victor Hugo dont il nous présente un document autographe. Il reviendra aussi sur la Shoah et l’importance du travail de mémoire avec Annette Wieviorka.



Trente ans après la première publication de Ils étaient juifs, résistants, communistes (Perrin).

Le comédien, Richard Berry, en miroir à Robert Badinter, l’avocat, présente son spectacle Plaidoiries au Théâtre Antoine et lit un texte de Victor Hugo. Il partage avec Robert Badinter l’amour des mots et de la plaidoirie, un échange entre Robert Badinter et Richard Berry sur toutes les facettes de l’art oratoire dans lequel l’ancien avocat est passé maître.