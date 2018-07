Emma Cline n'a pas plagié son ex pour écrire The Girls

Chaz Reetz-Laiolo, un ex-petit ami de l'auteure Emma Cline, avait accusé cette dernière d'avoir plagié plusieurs de ses textes pour écrire son roman The Girls, traduit en 34 langues dans le monde et publié en France par La Table ronde en 2016 dans une traduction de Jean Esch. Un juge a finalement statué en faveur de Cline, qui est bel et bien l'auteure de The Girls.

Une Cour fédérale de Californie a totalement rejeté la plainte déposée en fin d'année 2017 par Chaz Reetz-Laiolo, assurant qu'Emma Cline avait plagié plusieurs thèmes et idées centrales de son roman The Girls en fouillant dans ses emails et ses fichiers.

Dans sa plainte, Reetz-Laiolo expliquait qu'Emma Cline, au cours de leur relation, lui aurait vendu un ordinateur avec un programme-espion déjà installé, de façon à pouvoir accéder à ses emails et à ses comptes personnels sur les réseaux sociaux. L'auteur aurait « systématiquement et obsessivement surveillé [s]es emails pendant des années », selon sa plainte.

« S'il a été très douloureux de voir ce litige mis en lumière, je suis heureuse de ne pas avoir capitulé », a expliqué l'auteure à The Cut. « Mon livre est et a toujours été le mien. »

Le juge William Orrick a noté « peu de similitudes objectives et aucune similitude substantielle » entre les textes fournis par Reetz-Laiolo et le roman d'Emma Cline. Le plaignant a encore 30 jours pour faire appel, s'il dispose de preuves plus probantes d'un plagiat de Cline, a précisé le juge.



La maison d'édition Random House s'est félicité du jugement, précisant qu'elle était « fière d'avoir tenu bon aux côtés de Cline et de son remarquable premier roman ».

Dès le dépôt de la plainte de son ex-petit ami, Emma Cline avait qualifié les accusations de son ex-compagnon de « risibles », et souligné que cette action en justice découlait d'une jalousie maladive envers son succès, alors que Chaz Reetz-Laiolo mène lui-même une carrière d'écrivain.

Une plainte d'Emma Cline pour violences, déposée à l'encontre de son ex-compagnon, a elle aussi été refusée par la Cour.



Une autre plainte de Reetz-Laiolo, qui reproche à Cline l'usage d'un logiciel espion, doit encore être examinée. Cline avait expliqué que l'usage de logiciel, installé alors que l'ordinateur lui appartenait encore, visait à s'assurer de la fidélité de son compagnon. Une fois l'ordinateur vendu à ce dernier, elle n'aurait plus eu accès aux résultats de ce logiciel, précisait-elle.