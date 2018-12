Emmanuel le Magnifique : le Macron of Thrones façon Patrick Rambaud

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Notre Magnifique Majesté étudia de longues années au lycée jésuite de la Providence, à Amiens, où il cultiva sa façon de voir le monde. Les jésuites étaient en même temps autoritaires et bien-veillants, distants et familiers, supérieurs et humbles, ni pour ni contre mais les deux à la fois. Quiconque a reçu leur éducation en reste marqué à vie. »Ainsi parlait l’illustre membre de l’Académie Goncourt, décrivant le souverain pontife que l’Hexagone s’était choisi. Évoquant ce « soleil nouveau [qui] s’est levé sur la France », voici l’Académicien reparti dans son art de la chronique comico-politique.« Au printemps de l’an de grâce 2017, Emmanuel le Magnifique est entré dans l’histoire, costume de banquier et sceptre à la main : jeune prince à la voix grêle, aux régiments start-up, annonçant un monde rénové. Fini, les rois fainéants ! Adieu, les rois chevelus ! Aux oubliettes, François le Petit, gaffeur, trempé, roi de la parlotte à l’embonpoint d’employé modèle. Aux barbaresques, Nicolas le Flambard, et son cortège d’embrouilles à talonnettes ! »Un nouvel épisode se profile donc, avec son lot d’espoirs, déçus de préférence, ses crises, ses complots, ses querelles de couloirs élyséens, et les trames ourdies dans le secret des alcôves.« Entre House of cards et Game of thrones, voici la chronique facétieuse, attendue, hilarante, d’un règne si neuf qu’il ressemble au précédent. Petit guépard deviendra peluche ? »[à paraître 9/01] Patrick Rambaud – Emmanuel Le Magnifique – Grasset – 9 782 246 815 396 – 16,50 €