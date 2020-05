Emmanuel Macron accorde 100 millions € aux éditeurs (MàJ : ou pas ?)

mise à jour :

Nous avons annoncé que l’IFCIC serait renforcé dans ses moyens. Plus de 100M€ vont ainsi être mobilisés par l’Etat sous forme de prêts. Cette enveloppe bénéficiera à toutes les entreprises culturelles et créatives et bien entendu aux entreprises du secteur du livre. — Franck Riester (@franckriester) May 19, 2020

Toute la question est de savoir si les 500 millions € d'aide , évoqués par Antoine Gallimard dernièrement, seront bel et bien validés dans une enveloppe plus globale. Ou si l'industrie ne bénéficiera que de ces 100 millions €. Trop de questions encore : nous avons sollicité le ministère de la Culture pour avoir plus de détails.Contrairement à ses bonnes habitudes, la rue de Valois – le ministre en personne – a apporté des précisions. Et nous n'aurions rien compris des déclarations faites devant les députés, pourtant disponibles en vidéo ci-dessus :Les propos rigoureusement exacts sont : « Ça passe par des moyens en termes de trésorerie, notamment pour les éditeurs, et c’est le fonds de 100 millions € qui a été décidé par le président de la République, géré par l’IFCIC pour permettre les moyens financiers spécifiques pour le secteur du livre, et notamment les éditeurs. » Ce qui ne ressemble en rien aux propos du tweet que le ministre nous a adressé – voire même, serait contradictoire...Et à cela, s’ajoute donc le plan de filière global, qui sera dévoilé dans les prochaines semaines. Rappelons qu’au 20 avril, le ministre de la Culture promettait « un puissant plan de relance » pour les librairies. Dont le détail reste encore à présenter et les modalités toujours inconnues.La réponse formulée à l'Assemblée nationale portait sur l'industrie du livre, faut-il le rappeler, et non sur les entreprises culturelles et créatives. On notera d'ailleurs que pour une aide sous la forme de prêts – ce qui n'était pas précisé à l'Assemblée –, ces 100 millions € étaient particulièrement fléchés vers les éditeurs.