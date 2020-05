Emmanuel Macron accorde 100 millions € aux éditeurs

Toute la question est de savoir Toute la question est de savoir si les 500 millions € d'aide , évoqués par Antoine Gallimard dernièrement, seront bel et bien validés dans une enveloppe plus globale. Ou si l'industrie ne bénéficiera que de ces 100 millions €. Trop de questions encore : nous avons sollicité le ministère de la Culture pour avoir plus de détails.

Les Français ont trouvé refuge dans la lecture, annonce la députée — en effet, ils ont lu 2,5 livres en moyenne durant le confinement, selon un sondage Harris/ActuaLitté . La députée énumérant les différentes aides disponibles pour la filière livre, demandait au ministre quelle serait l’aide pour l’industrie.Franck Riester revient lui aussi sur l’attachement des Français « à la littérature, au secteur du livre ». Secteur très touché par la crise, le ministre salue les libraires, certains d'entre eux, qui ont su s’organiser pour mettre en place des systèmes de livraison ou de retrait de commande. Une « capacité à s’adapter », également louable, dans cette réouverture dans des conditions de sécurité optimale.Les dispositifs transversaux mis en place et qui auront permis une première vague d’aides pour les professionnels, sont également mis en avant.« Aujourd’hui, nous devons absolument donner les moyens à ce secteur de pouvoir rebondir », reprend le ministre. Il s’agira d’aides à la trésorerie, « notamment pour les éditeurs », et à ce titre, un fonds de plus de 100 millions € a été décidé par Emmanuel Macron. Le tout sera géré par l’IFCIC.Un plan de filière global est également en cours d’élaboration avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie « et que nous annoncerons dans les semaines qui viennent ».