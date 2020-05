Emmanuel Macron et le monde de la Culture : où était le livre ?

La situation des intermittents du spectacle nécessitait des mesures, pas des promesses, et elles « étaient évidemment très attendues », indique Francis Combes. Pour autant, les éditeurs indépendants avec lui s’étonnent « devant l’absence d’annonce concernant la filière du livre ».Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition, avait évoqué dans la presse un plan de 9 milliards € pour les industries culturelles. Antoine Gallimard, lui, soulignait que ce sont 500 millions € que la filière livre demandait. Qu’en est-il ?« Alors qu’au début du confinement, le même président invitait les Français à profiter de cette période pour renouer avec la lecture, il semble qu’aujourd’hui le livre ne figure pas parmi les priorités », déplore Francis Combes.Pourtant, un plan de relance, dans ce secteur comme dans d’autres, s’impose : il implique des mesures d’urgence pour l’ensemble des acteurs, afin de traverser « ce moment très difficile et dangereux pour nos structures », souligne-t-il.Et, rejoignant les propos du PDG de Madrigall, il évoque un chantier qui replacerait « le livre au cœur de la politique culturelle du pays ». Une nécessité qui rejoint les valeurs de la démocratie. « Nous avons des propositions d’ensemble à faire que nous entendons soumettre prochainement au débat public. »Allégements de charges, aides économiques ponctuelles, voilà déjà de premières pistes. Et puis, enfin, venir à bout de la question du tarif postal qui serait aussi favorable au livre qu’à la presse. « C’est une revendication largement partagée par des éditeurs, petits et grands, mais elle concerne aussi les libraires, les distributeurs, les bibliothécaires, les auteurs et les lecteurs », insiste Francis Combes.Récemment, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a d’ailleurs abondé en ce sens , rejoignant les demandes multipliées ces dernières semaines.Et Francis Combes de conclure : « Plusieurs milliers de signataires ont déjà soutenu cette idée. En accord, notamment avec des associations régionales d’éditeurs, et devant l’absence pour l’instant de réponse concrète, nous proposons la constitution d’un Collectif national de coordination sur ce sujet pour poursuivre et amplifier notre action. »