Emmanuel Macron : la francophonie comme arme de séduction massive

Définitivement, pour vendre des centrales nucléaires, la culture est un passe-partout génial. En effet, suite à son déplacement en Inde, Emmanuel Macron a insisté sur les échanges et la relation bilatérale entre les deux États. Le développement de la langue française en fait partie.





crédit Élysée



À cette heure, l’Inde compte 500 000 apprenants, et l’objectif est de doubler, dans les prochaines années, ce nombre, assurait le président. Pour ce faire, développer le réseau d’alliance française et le renforcer fera partie du programme. Mais pour en faire une réalité, il faudra des moyens, et renforcer l’offre scolaire au sein du pays.

Également parce que la francophonie donne accès à des marchés que la langue anglaise ne peut pas forcément déverrouiller. « Et je crois qu’à cet égard, l’attraction pour la France, ce goût de France que nous avons pu voir est un élément important que nous allons cristalliser à travers les initiatives qui seront prises en la matière », précisait le président dans son allocution.

Faire de la France une terre d’attractivité pour les étudiants indiens — ils ne sont que 5000 à ce jour — devient également un enjeu.

Mais, et c’était déjà le fond d’une première communication réalisée en début de semaine, culture et gastronomie seront les deux axes de développement des relations franco-indiennes. Les invitations réciproques des deux pays aux salons du livre nationaux en sont l’exemple : Livre Paris invite l’Inde en 2020 et la France sera à New Delhi en 2022.

Plus encore, Emmanuel Macron estime « important pour développer un imaginaire conjoint ». Ce sera avec Bollywood par exemple, et en intensifiant « les liens culturels : c’est pour ça que des éditeurs, des écrivains, des artistes, des créateurs de mode français m’accompagnaient ».

Ces rapprochements constitueront « un élément de la relation stratégique extrêmement important ». Et d’évoquer sa rencontre avec l’écrivain Arundhati Roy, et les échanges tant artistiques que politiques qu’ils ont pu avoir.

« Ces différents visages montrent la variété de l’Inde, ce qui est aussi sa force, ce qui doit nous conduire à une humidité [humilité, NdR, mais sic, retranscrit ainsi dans le discours officiel] constante quand on aborde un tel pays, ce qui nourrit la fascination, mais me conforte dans l’idée que la France a beaucoup à faire, elle qui sait penser la complexité et qui sait la faire vivre avec un pays comme l’Inde. »